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La Kalle  / Noticias  / Ciencia  / Cinturón de fuego: ¿Por qué concentra el 90% de terremotos y qué países están en riesgo?

Cinturón de fuego: ¿Por qué concentra el 90% de terremotos y qué países están en riesgo?

Los recientes movimientos sísmicos volvieron a poner la atención sobre esta franja geológica, considerada una de las regiones con mayor actividad tectónica y volcánica del planeta.

Mapa mundi del Cinturón de Fuego del Pacífico o anillo de fuego mostrando las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica en el mundo
El Cinturón de Fuego concentra el 90 % de los terremotos del mundo. Conoce qué países lo integran y la razón detrás de la actividad sísmica en la región
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

El Cinturón de Fuego del Pacífico, también conocido como Anillo de Fuego, es una extensa franja geológica que rodea el océano Pacífico. Según los expertos, este sistema se extiende por cerca de 40.000 kilómetros y es considerado la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta debido al constante movimiento de las placas tectónicas.

De acuerdo con la información geológica citada, en esta región ocurre alrededor del 90 % de los terremotos registrados en el mundo. Además, concentra aproximadamente el 75 % de los volcanes activos, por lo que permanece bajo vigilancia permanente de las autoridades científicas y geológicas de diferentes países.

Puedes leer: Los errores imperdonables que cometen las personas en medio de un temblor, según expertos

Estos serían los países que podrían sufrir megaterremotos

Bajo el océano Pacífico, las placas tectónicas se desplazan de forma continua. Cuando dos de ellas chocan, la más densa se desliza por debajo de la otra en un proceso conocido como subducción, acumulando presión durante años o incluso siglos hasta que la energía se libera mediante un fuerte movimiento sísmico.

El Cinturón de Fuego del Pacífico atraviesa algunos de los territorios con mayor actividad sísmica del planeta. Según la información recopilada, esta franja geológica incluye países como Argentina, Colombia, Chile, México y Estados Unidos, antes de continuar hacia el norte por las Islas Aleutianas y la península de Kamchatka.

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Su recorrido también abarca parte de Asia y Oceanía. En esta región aparecen Rusia, Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda, naciones donde la interacción permanente entre placas tectónicas mantiene un alto riesgo de terremotos y actividad volcánica.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, cerca del 90 % de todos los sismos registrados en el mundo ocurre dentro de esta franja. Los expertos también indican que allí se concentra aproximadamente el 75 % de los volcanes activos, convirtiéndola en una de las zonas geológicas más dinámicas del planeta.

Mapa de placas tectónicas y volcanes activos del Cinturón de Fuego del Pacífico
Infografía que ubica las placas tectónicas responsables del Cinturón de Fuego del Pacífico, franja que concentra el 90 % de la actividad sísmica mundial
Imagen creada con IA

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¿Por qué Venezuela también registra fuertes sismos si no está en el Anillo de Fuego?

Aunque Venezuela no forma parte directa del Cinturón de Fuego, los especialistas explican que su territorio permanece bajo la influencia de la placa del Caribe y la placa Suramericana. El desplazamiento constante entre ambas estructuras genera tensiones que terminan liberándose mediante movimientos sísmicos.

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Puedes leer: Venezuela confirma muertes por hantavirus: ¿Qué tan expuesta está Colombia al brote?

A este comportamiento se suma la presencia de fallas geológicas activas como Boconó, San Sebastián y El Pilar, además de la influencia del Bloque Norandino, una microplaca que incrementa la complejidad tectónica en el occidente del país y favorece la ocurrencia de fuertes temblores.

Los recientes movimientos registrados en Venezuela fueron clasificados por FUNVISIS como un "doblete sísmico", término utilizado cuando se presentan dos terremotos de magnitudes similares en un corto intervalo de tiempo. Los eventos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, y sus efectos también fueron percibidos en varias zonas de Colombia.

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¿Por qué tiembla tanto en el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Según los expertos, la explicación está en el comportamiento de las placas tectónicas ubicadas bajo el océano Pacífico. Allí ocurren procesos de subducción, en los que una placa se desliza por debajo de otra mientras acumula presión durante largos periodos hasta liberar la energía mediante un terremoto.

Geólogos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señalan que la dinámica de esta región también está relacionada con las fosas oceánicas y los límites convergentes entre placas. Esa interacción permanente provoca algunos de los movimientos telúricos más intensos registrados en el planeta.

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Investigadores de la Universidad de Oregón recuerdan que, pese a los avances científicos, todavía no existe una herramienta capaz de establecer con precisión cuándo ocurrirá un terremoto. Por ello, los especialistas insisten en mantener el monitoreo constante y fortalecer la infraestructura diseñada para resistir este tipo de fenómenos naturales.

Video que puedes ver: ¿Tu ciudad está en riesgo? Las zonas con mayor amenaza de terremoto en Colombia

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