Hallan sin vida a colombiana abrazada a su hijo; estaba en un edificio que colapsó en Venezuela

Tras casi tres semanas de incertidumbre y una búsqueda incesante, las autoridades y los familiares confirmaron el hallazgo de los cuerpos de Karol Vanessa Vallejo, su hijo y su esposo, una familia oriunda de Ibagué que perdió la vida durante los terremotos registrados en Venezuela.

Las víctimas fueron localizadas entre los escombros de la Torre OPP 27, un edificio residencial ubicado en el estado de La Guaira. La estructura colapsó tras los dos terremotos registrados en la tarde del pasado 24 de junio.

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Según los testimonios de sus allegados, el hallazgo se produjo después de 13 días de labores de búsqueda. Fue el suegro de Karol Vanessa quien, mientras participaba en la remoción de escombros, encontró los cuerpos de la pareja, del menor de edad y de otros familiares que también permanecían en el edificio al momento de la tragedia.



Laura Franco Triviño, prima de la víctima, confirmó que el hallazgo puso fin a días de angustia e incertidumbre para sus seres queridos en Colombia.

¿Qué más detalles se conocieron sobre el caso de Karol Vanessa Vallejo?

Karol Vanesa Vallejo había viajado a Venezuela para visitar a la familia de su esposo, Rafael López Solórzano. Al momento del movimiento telúrico, los tres se encontraban en su vivienda, ubicada en la Torre C del complejo residencial, la cual no resistió la fuerza del sismo.

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Tras confirmarse el fallecimiento, la familia inició los trámites para repatriar los cuerpos a Ibagué. Varios hermanos de Karol Vanessa ya se encuentran camino a Venezuela, donde adelantarán las diligencias legales y diplomáticas necesarias.

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Los allegados también desmintieron versiones que circulaban en algunos medios de comunicación sobre una supuesta cremación de las víctimas. Aseguraron que su intención es trasladar los cuerpos a Colombia, en las condiciones en que se encuentren, para darles el último adiós en su ciudad natal.

Sin embargo, reconocieron que el proceso será complejo debido a las dificultades para ingresar al vecino país y adelantar los trámites correspondientes. Por ello, hicieron un llamado al Gobierno colombiano para recibir apoyo consular que facilite la repatriación.

La noticia ha generado una profunda ola de solidaridad en Ibagué. Amigos, familiares y ciudadanos han expresado mensajes de apoyo mientras esperan que los procedimientos diplomáticos permitan que Karol Vanesa, su esposo y su hijo puedan recibir sepultura en Colombia.

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