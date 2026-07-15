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Colombiana reportada como desaparecido en México fue encontrada sin vida

El cuerpo de la colombiana será repatriado a Medellín para que su familia pueda darle el último adiós. Además, se conoció que había permanecido desaparecida durante 10 días.

Mónica Núñez fue reportada como desaparecida en México
La colombiana Mónica Núñez, quien lamentablemente fue encontrada sin vida en México
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

Tras más de una semana de búsqueda e incertidumbre, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Mónica Núñez Marín, una mujer de 38 años oriunda de Medellín, Antioquia, quien había sido reportada como desaparecida en Ciudad de México desde el pasado 5 de julio.

Mónica Núñez residía en México desde hacía poco más de un año en busca de mejores oportunidades laborales. Según relataron sus allegados, la última vez que tuvieron contacto con ella fue durante la madrugada de ese mismo día.

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Ese día, la mujer asistió a una reunión social en la vivienda de una amiga, ubicada en el sector de Cerro del Judío, en la alcaldía Magdalena Contreras. Al finalizar el encuentro, solicitó un vehículo a través de una plataforma de transporte para regresar a su vivienda.

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Hacia las 4:00 a. m., sostuvo una videollamada con un familiar en España, quien aseguró haberla visto acompañada por al menos tres hombres dentro de un automóvil. Minutos después, publicó un estado en sus redes sociales con un mensaje que llamó la atención de sus seres queridos, en el que pedía que cuidaran de su hija si algo llegaba a sucederle.

¿Cómo fue la búsqueda de Mónica Núñez en México?

Ante la falta de comunicación, la familia activó los protocolos de búsqueda con el apoyo de la Embajada de Colombia en México y la emisión de una notificación amarilla de Interpol. No obstante, días después las autoridades confirmaron que la mujer había fallecido, luego de que una amiga cercana lograra identificar su cuerpo en territorio mexicano.

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De acuerdo con los reportes oficiales, Mónica Núñez murió en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 83 de una carretera ubicada en jurisdicción del municipio de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo.

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La colombiana viajaba en un vehículo Nissan Tsuru junto a otras tres personas cuando, según las autoridades, el conductor perdió el control del automóvil y se produjo una fuerte colisión. En el siniestro murieron Mónica y otro ocupante, mientras que las otras dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al Hospital General de Jilotepec.

Las autoridades informaron que la mujer ingresó inicialmente al centro asistencial en calidad de desconocida antes de ser plenamente identificada. Asimismo, se conoció que al momento del accidente viajaba con su mascota, una perrita negra llamada Lulú, cuyo paradero aún es desconocido.

Tras la confirmación de su fallecimiento, la familia inició una campaña de solidaridad para recaudar fondos destinados a la repatriación del cuerpo a Medellín. Según sus allegados, el traslado tendría un costo aproximado de 30 millones de pesos.

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