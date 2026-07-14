Encuentran sin vida a niño de 10 años que desapareció de casa en la noche; era sonámbulo

Jackson Georgari, un niño de 10 años, desapareció de su hogar en medio de la noche en Kansas City, Missouri. De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades locales, el caso estaría relacionado con un episodio de sonambulismo que llevó al menor a salir de su vivienda mientras dormía.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 9 de julio de 2026. Cámaras de seguridad instaladas en un timbre captaron el momento en que Jackson abandonó el complejo de apartamentos Province of Briarcliff alrededor de las 11:00 p. m.

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Según el Departamento de Policía de Kansas City, el menor caminó dormido durante aproximadamente 30 minutos y recorrió cerca de 1,9 kilómetros antes de llegar a un estanque ubicado en las inmediaciones del centro comercial The Village at Briarcliff.



Tras notar su ausencia, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda en el que participaron policías, bomberos, drones, perros rastreadores y equipos especializados de rescate.

¿Dónde encontraron a Jackson Georgari?

Familiares y vecinos mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida durante varias horas. Sin embargo, hacia el mediodía del jueves 10 de julio, los equipos de búsqueda localizaron al menor inconsciente en un estanque ubicado al norte de Mulberry.

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Pese a las maniobras de reanimación practicadas por los servicios de emergencia, Jackson fue declarado muerto en el lugar.

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El caso cobró mayor relevancia tras conocerse el historial médico del menor. Sus hermanas revelaron a medios locales que Jackson padecía episodios recurrentes de sonambulismo.

Incluso, antes de que la familia se mudara desde San Diego, California, ya se había presentado un episodio similar, en aquella ocasión, la policía encontró al niño caminando por la calle mientras dormía y logró llevarlo de regreso a su hogar sano y salvo.

Tras establecerse en Missouri, la familia habría reportado al menos otros dos episodios de sonambulismo. Además, se conoció que Jackson no sabía nadar, una circunstancia que, según la información preliminar, habría reducido sus posibilidades de sobrevivir tras caer al agua.

El Departamento de Policía de Kansas City informó que, hasta el momento, no existen indicios de un acto criminal o de una intervención de terceros en el fallecimiento. No obstante, el caso continúa bajo investigación y será la oficina del médico forense la encargada de establecer la causa y la forma exactas de la muerte una vez concluya la autopsia.

Jackson Georgari, el niño de 10 años diagnosticado con sonambulismo que lamentablemente perdió la vida Foto: imagen tomada de redes sociales

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La muerte de Jackson Georgari provocó una profunda conmoción en la comunidad. La Asociación de Padres y Maestros de Briarcliff expresó en un comunicado que se encuentra "desconsolada por la trágica pérdida" y envió sus condolencias a la familia.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades pidieron respeto por la privacidad de la familia durante este difícil momento.

