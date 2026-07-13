El doloroso mensaje de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano

El mundo del deporte se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Jayden Adams, talentoso centrocampista de la selección de Sudáfrica y del club Mamelodi Sundowns.

La muerte del futbolista, de 25 años, ocurrió apenas unos días después de su participación en la Copa del Mundo de 2026, generando una ola de reacciones dentro y fuera de las canchas.

El cuerpo de Adams fue hallado en una propiedad ubicada en el barrio Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo. Según los reportes oficiales, el descubrimiento se produjo hacia las 11:06 de la mañana del domingo.

Ante la incertidumbre sobre lo ocurrido, la Policía sudafricana anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del deceso.

Por su parte, el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, pidió actuar con "discreción y compasión", e instó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones.

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¿Cuál fue el mensaje de la pareja de Jayden Adams tras su fallecimiento?

Tras conocerse la noticia, el ministro McKenzie expresó su pesar por la muerte del futbolista: "Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams... El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes".

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Durante el Mundial de 2026, Adams fue una pieza clave para la selección de Sudáfrica. Disputó los tres partidos de la fase de grupos y contribuyó a que el equipo alcanzara los dieciseisavos de final por primera vez en su historia.

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Su compromiso con el equipo quedó reflejado cuando fue titular frente a la República Checa apenas un día después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, ocurrido el 17 de junio.

En el ámbito personal, su pareja, la creadora de contenido Aqueelah Chloe Adendorf, rompió el silencio con un emotivo mensaje publicado en redes sociales, dedicado al padre de su hija de cinco años, Allaïa.

"No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", escribió Adendorf.

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En su despedida también aseguró que siente que una parte de su corazón se fue con él y agradeció las múltiples muestras de cariño y solidaridad recibidas en medio del difícil momento.

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Como homenaje, antes del partido entre Noruega e Inglaterra en el estadio de Miami se guardó un minuto de silencio y se proyectó la imagen del futbolista ante miles de aficionados. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte.