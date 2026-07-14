Él era Johan Sebastián Durán, migrante colombiano que murió baleado por ICE en EE.UU.

Hay conmoción y debate por el fallecimiento de Johan Sebastián Durán, un joven colombiano en Estados Unidos, que fue víctima de un oficial de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que le quitó la vida a disparos en medio de un operativo migratorio en el estado de Maine.

Luego de conocerse los hechos se conoció que la victima es el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años y oriundo de Bucaramanga, quien falleció el lunes 13 de julio en Biddeford, una localidad de aproximadamente 22.000 habitantes, donde residía el hombre junto a su esposa y su hija de tres años.

De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, Durán Guerrero contaba con permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos y tenía número de Seguro Social.



¿Cómo murió Johan Sebastian Durán?

Según la versión entregada por el ICE, los agentes realizaban labores de vigilancia en la última dirección conocida de una persona con una orden definitiva de deportación. Hacia las 7:00 de la mañana intentaron detener un vehículo que salía del lugar.



La agencia aseguró que el conductor trató de huir y que uno de los agentes disparó su arma al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública. Tras el impacto en el que resultó herido el conductor identificado como Johan Sebastián Durán, las autoridades llamaron a los servicios de emergencia que confirmaron el fallecimiento del colombiano debido a las heridas.

La Fiscalía General de Maine informó preliminarmente que el conductor habría dirigido el vehículo hacia uno de los agentes, una versión que hace parte de la investigación y que será contrastada con las demás pruebas recopiladas.

Uno de los aspectos que más controversia ha generado es que, horas después del hecho, autoridades estadounidenses reconocieron que Johan Sebastián Durán Guerrero, al parecer, no era la persona que buscaban capturar.

El senador independiente por Maine, Angus King, explicó que inicialmente fue informado de que la víctima correspondía al objetivo de la orden migratoria. Sin embargo, posteriormente recibió una actualización indicando que el colombiano no era la persona que debía ser detenida durante el operativo.

Publicidad

Testigos vieron lo ocurrido con Johan Sebastian

Varios residentes de la zona entregaron su versión sobre lo ocurrido. Daniel Boucher, de 71 años, aseguró haber escuchado varios disparos antes de observar a agentes del ICE sacar a un hombre de un vehículo blanco con heridas visibles en la cabeza y el rostro.

Según declaró posteriormente a medios estadounidenses, alcanzó a escuchar al colombiano decir: "Intenté detenerme", antes de desplomarse. El testigo aseguró que nadie debería presenciar una escena como la que observó ese día.

Publicidad

Otro vecino indicó que vio un automóvil blanco rodeado por agentes mientras intentaban evitar que continuara avanzando en una intersección. Cámaras de seguridad de un establecimiento cercano también registraron al vehículo desplazándose sin control después de los disparos.

Hija de Johan Sebastian presenció el operativo

Otro elemento que desata preocupación es que, según testigos citados por medios estadounidenses, la hija del hombre, quien tiene aproximadamente tres, habría presenciado el momento en que su padre recibió los disparos y perdió la vida casi de manera inmediata.

La información ha motivado nuevos llamados para que la investigación establezca con claridad cómo se desarrolló el procedimiento y si fueron respetados los protocolos correspondientes

El caso permanece bajo investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, con apoyo del FBI, mientras el agente involucrado fue enviado a licencia administrativa, como lo establece el protocolo en este tipo de situaciones.

La ausencia de cámaras corporales entre los agentes participantes también desata cuestionamientos por autoridades como el senador Angus King, quien señaló que esta situación dificulta reconstruir con precisión los segundos previos al uso del arma de fuego.

Colombia pide explicaciones a Estados Unidos

La Embajada de Colombia en Estados Unidos confirmó que solicitó formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información y una aclaración sobre la muerte del ciudadano colombiano.

Publicidad

Mientras tanto, organizaciones como Maine Immigrants' Rights Coalition y Presente Maine identificaron públicamente a Johan Sebastián Durán Guerrero y señalaron que tenía autorización para trabajar en Estados Unidos.

En Biddeford también se realizaron manifestaciones y homenajes en memoria del joven colombiano. Algunas personas llevaron flores y velas al lugar del incidente, mientras otros protestaron contra las actuaciones del ICE.

Publicidad

Por su parte, el alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, afirmó que la comunidad merece conocer con claridad qué ocurrió durante el operativo y pidió que las investigaciones permitan establecer plenamente las responsabilidades del caso.