Apagan la vida de reconocida influencer junto a su novio; se había salvado tres veces

La influencer costarricense Gabriela Sanarrusia Chavarría fue impactada con arma de fuego junto a su novio, Jorge Isaac Agüero Corea. El ataque ocurrió en el barrio Irving, en Guanacaste, durante la madrugada del pasado sábado cuatro de julio de 2026.

Varios sicarios irrumpieron por la fuerza en la propiedad y se dirigieron directamente a la habitación de la pareja. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra ellos mientras dormían en su propia cama dentro de la casa.

Puedes leer: Destapan los trabajos pocos conocidos de Natalia Villalba antes de morir: “Vivía un infierno”



Tras cometer el doble crimen, los sospechosos huyeron rápidamente en un vehículo que quemaron posteriormente para borrar rastros. Las autoridades declararon a ambas víctimas perdieron la vida en el lugar, marcando un desenlace trágico para la joven de 28 años de edad.



Debes saber que Gabriela Sanarrusia era conocida como ‘La viuda negra’, un apodo que surgió entre habitantes de su comunidad por los hechos que marcaron la vida de varias de sus exparejas. Ese antecedente volvió a llamar la atención tras conocerse lo ocurrido con la influencer.

Antes de este ataque fatal, Sanarrusia sobrevivió de forma milagrosa a tres atentados registrados entre 2024 y 2026. En abril de 2024, el padre de su hija, Juan Carlos Cruz, perdió la vida en un hecho ocurrido en el mismo barrio donde ella residía en ese momento.

Luego, en julio de 2025, ella salió ilesa de un atentado en Liberia donde perdió la vida una mujer que la acompañaba. En mayo de 2026, el vehículo en el que se movilizaba fue impactado en repetidas ocasiones. Una persona perdió la vida en el lugar, mientras la influencer salió ilesa.

El Organismo de Investigación Judicial manejó la hipótesis de una venganza o un ajuste de cuentas como móvil principal. Los agentes analizaron si fue silenciada por ser testigo de crímenes o por nexos con organizaciones delictivas de la zona de Guanacaste pronto.

Publicidad

¿Quién era Gabriela Sanarrusia?

Gabriela de los Angeles Sanarrusia era una creadora de contenido con más de cien mil seguidores en redes sociales, donde mostraba lujos y viajes. Su estilo de vida fue analizado por el OIJ para determinar el origen de sus recursos financieros y posibles vínculos con el narco.

Publicidad

Puedes leer: Casa de René Higuita en Medellín entra en extinción de dominio por nexos con narcotráfico

Su última publicación en TikTok la hizo un día antes del asalto, compartiendo un recuerdo junto a su pequeña hija de nueve años. La menor quedó bajo el resguardo de su familia materna tras la intervención del Patronato Nacional de la Infancia en el país.

Los restos de Gabriela Sanarrusia fueron sepultados el pasado 7 de julio de 2026 en la comunidad de Santa Cecilia de La Cruz. Amigos y vecinos asistieron al sepelio en medio de muestras de pesar, mientras exigieron que la justicia aclare los motivos del doble asesinato.

En su perfil de Instagram, solía publicar videos de sus viajes internacionales, como su reciente visita a territorio colombiano. En uno de sus clips finales, presumió una camiseta de la selección de fútbol mientras sonaba una canción urbana muy popular ahora.

Según Noticias Costa Rica, el apodo de ‘La viuda negra’ comenzó a difundirse tras varios hechos ocurridos en los que personas cercanas a Gabriela Sanarrusia perdieron la vida. En esos episodios, ella logró salir ilesa, un aspecto que hoy también forma parte del contexto del caso.

Puedes leer: Este fue el golpe que ocasionó muerte de Natalia Villalba; ¿se salió de control?

Publicidad

Por ahora, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no reportó personas capturadas por este caso ocurrido en La Cruz. Mientras avanzan las diligencias, los investigadores continúan recopilando evidencia, incluida información digital, para esclarecer lo sucedido.

El PANI aseguró que la integridad de la niña de nueve años es la prioridad máxima para las instituciones del Estado. La menor enfrentó la pérdida de su madre y la incertidumbre legal que rodea la historia de violencia de sus parientes cercanos ahora.

Publicidad

Video que te puede interesar: ¡JUSTICIA! Condenan a Influencer que CULPÓ a su PERRO de matar a su novia: durmieron al animal