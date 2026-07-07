Casa de René Higuita en Medellín entra en extinción de dominio por nexos con narcotráfico

El ídolo del fútbol René Higuita continúa teniendo 'dolores de cabeza' por un predio adquirido años atrás y que permanece en la 'lupa' de las autoridades por haber sido adquirido, presuntamente, con dinero del narcotráfico del Cartel de Medellín.

Y aunque la disputa legal sobre este predio lleva varios años, este lunes 6 de julio un juzgado especializado de Medellín ordenó la extinción de dominio sobre dicha vivienda que se encuentra ubicada en el barrio El Poblado y que figura a nombre del exfutbolista René Higuita y de uno de sus familiares.

La decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín se produjo tras un proceso en el que la Fiscalía General de la Nación aseguró que el inmueble fue adquirido originalmente con recursos provenientes del narcotráfico del Cartel de Medellín y hombres que manejaban las finanzas del extinto capo Pablo Escobar Gaviria..



La medida fue adoptada por rl juez luego de valorar las pruebas presentadas por el ente investigador sobre el origen del bien y las maniobras que, según la investigación, se habrían utilizado para ocultar la procedencia ilegal de este bien inmueble.



Inmueble de higuita hizo parte de red de testaferrato: Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía, la propiedad fue adquirida inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, quien habría actuado como testaferro de los hermanos William y Gerardo "Kiko" Moncada, señalados integrantes del Cartel de Medellín y cercanos a Pablo Escobar.

Según la investigación, el inmueble hizo parte de un esquema mediante el cual integrantes de esa organización criminal utilizaban terceros para ocultar bienes obtenidos con dinero del narcotráfico y evitar que fueran detectados por las autoridades.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la vivienda, de aproximadamente 1.253 metros cuadrados, fue adquirida con recursos ilícitos y posteriormente pasó por varias transferencias hasta quedar registrada a nombre del exarquero de la Selección Colombia y de un familiar.

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El ente acusador explicó que sustentó su solicitud con testimonios, documentos y dictámenes periciales. Entre las pruebas presentadas se encuentra un estudio grafológico que concluyó que una de las firmas utilizadas en una escritura pública era falsa. Además, la investigación permitió reconstruir la cadena de transferencias del inmueble, lo que, según la Fiscalía, evidenció las maniobras empleadas para ocultar el verdadero origen de la propiedad.

Con base en ese material probatorio, el juzgado decretó la extinción del derecho de dominio sobre el bien.

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René Higuita defiende su predio y niega nexos con narcotráfico

El exfutbolista ha sostenido públicamente que adquirió la vivienda de buena fe y que desconocía cualquier vínculo de la propiedad con el Cartel de Medellín.

En junio de 2023, Higuita publicó un video en sus redes sociales en el que cuestionó el proceso adelantado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y aseguró que compró la casa en 1992 con los recursos obtenidos durante su carrera deportiva.

En ese momento afirmó que el inmueble llevaba cerca de tres décadas inmerso en un proceso judicial y lamentó el deterioro que, según él, sufrió la propiedad durante el tiempo que permaneció bajo administración de la SAE.

Asimismo, manifestó que durante el proceso presentó documentos y soportes jurídicos con los que buscaba demostrar que la adquisición se realizó de manera legal y sin conocimiento de antecedentes relacionados con actividades ilícitas.