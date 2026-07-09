Nuevo caso Natalia Villalba: Hombre acabó con la vida de su ex y ocultó sus restos en una maleta

Un tribunal del estado de Delaware, en Estados Unidos, condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a Norbert Matara, de 33 años, por el feminicidio de su expareja, la enfermera Tracy Nyariki.

El fallo pone fin a un proceso judicial que conmocionó a la opinión pública internacional debido a la brutalidad con la que fue cometido el crimen en diciembre de 2024.

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Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de ese año en la ciudad de Newark. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Delaware, Norbert Matara ingresó ilegalmente al apartamento de la víctima y permaneció oculto durante varias horas.



Cuando Tracy Nyariki, de 31 años, regresó a su vivienda, el hombre la atacó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. Posteriormente, con el propósito de ocultar el crimen, desmembró el cuerpo y escondió sus restos en una maleta de viaje.

La desaparición de la enfermera fue reportada tres días después, cuando su empleador alertó a las autoridades al notar que no se había presentado a trabajar, una situación inusual que generó preocupación entre sus compañeros.

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¿Qué más se conoció del caso de Tracy Nyariki?

Las investigaciones de la Policía del condado de New Castle condujeron a los agentes hasta un hotel en la ciudad de Aberdeen. Allí localizaron a Norbert Matara y, al inspeccionar el maletero de su vehículo, encontraron la maleta que contenía los restos de la víctima.

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Tracy Nyariki era originaria de Nairobi, Kenia, y había emigrado a Estados Unidos cinco años antes con el propósito de cumplir su sueño de ejercer la enfermería. Sus pacientes y compañeros la recuerdan como una profesional comprometida, dedicada y amable.

En abril de 2026, Norbert Matara se declaró culpable de homicidio en primer grado como parte de un acuerdo judicial. Finalmente, en julio del mismo año, el tribunal ratificó la condena de cadena perpetua.

La fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, destacó el trabajo de los investigadores que lograron esclarecer el crimen y llevar al responsable ante la justicia. Asimismo, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y manifestó su deseo de que la sentencia les brinde "algo de paz y cierre".

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