Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¡EL EJERCITÓ ABRE VACANTES!
¡INICIAN LOS PAGOS DE RENTA JOVEN!
RIESGO DE TERREMOTO EN COLOMBIA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Nuevo caso Natalia Villalba: Hombre acabó con la vida de su ex y ocultó sus restos en una maleta

Nuevo caso Natalia Villalba: Hombre acabó con la vida de su ex y ocultó sus restos en una maleta

Las autoridades confirmaron la captura del hombre, quien aceptó los cargos por ocultar el cuerpo de su expareja en la maleta de su vehículo.

Norbert Matara recibió cadena perpetua por la muerte de Tracy Nyariki
Norbert Matara recibió cadena perpetua por la muerte de Tracy Nyariki
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

Un tribunal del estado de Delaware, en Estados Unidos, condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a Norbert Matara, de 33 años, por el feminicidio de su expareja, la enfermera Tracy Nyariki.

El fallo pone fin a un proceso judicial que conmocionó a la opinión pública internacional debido a la brutalidad con la que fue cometido el crimen en diciembre de 2024.

Puedes leer: Destapan los trabajos pocos conocidos de Natalia Villalba antes de morir: “Vivía un infierno”

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de ese año en la ciudad de Newark. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Delaware, Norbert Matara ingresó ilegalmente al apartamento de la víctima y permaneció oculto durante varias horas.

Te puede interesar

Joven sobrevivió bajo los escombros en Venezuela gracias a su perro
Internacional

VIDEO: Perrito ayudó a mantener con vida a su dueño tras terremoto en Venezuela

Británico investigado por el caso de Natalia Villalba fue enviado a la cárcel en Bogotá
Judiciales

Envían a la cárcel a británico investigado por la muerte de Natalia Villalba en Bogotá

Cuando Tracy Nyariki, de 31 años, regresó a su vivienda, el hombre la atacó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. Posteriormente, con el propósito de ocultar el crimen, desmembró el cuerpo y escondió sus restos en una maleta de viaje.

La desaparición de la enfermera fue reportada tres días después, cuando su empleador alertó a las autoridades al notar que no se había presentado a trabajar, una situación inusual que generó preocupación entre sus compañeros.

Publicidad

¿Qué más se conoció del caso de Tracy Nyariki?

Las investigaciones de la Policía del condado de New Castle condujeron a los agentes hasta un hotel en la ciudad de Aberdeen. Allí localizaron a Norbert Matara y, al inspeccionar el maletero de su vehículo, encontraron la maleta que contenía los restos de la víctima.

Publicidad

Puedes leer: Este fue el golpe que ocasionó muerte de Natalia Villalba; ¿se salió de control?

Tracy Nyariki era originaria de Nairobi, Kenia, y había emigrado a Estados Unidos cinco años antes con el propósito de cumplir su sueño de ejercer la enfermería. Sus pacientes y compañeros la recuerdan como una profesional comprometida, dedicada y amable.

En abril de 2026, Norbert Matara se declaró culpable de homicidio en primer grado como parte de un acuerdo judicial. Finalmente, en julio del mismo año, el tribunal ratificó la condena de cadena perpetua.

Te puede interesar

Emigrar a España: el pueblo que ofrece casa y trabajo a familias con hijos
Internacional

España da casa gratis y trabajo fijo a quienes se muden a este pueblo; aplican colombianos

El emotivo abrazo de Moisés Calzadilla a los rescatistas colombianos tras el terremoto en Venezuela
Internacional

Él es Moisés, niño de 11 años que abrazó a los socorristas tras el terremoto en Venezuela

La fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, destacó el trabajo de los investigadores que lograron esclarecer el crimen y llevar al responsable ante la justicia. Asimismo, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y manifestó su deseo de que la sentencia les brinde "algo de paz y cierre".

Mira también: Se repite caso Natalia Villalba; encuentran a joven de 17 años sin vida en una maleta

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Natalia Villalba Angarita

Estados Unidos

Muertes extrañas