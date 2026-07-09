VIDEO: Perrito ayudó a mantener con vida a su dueño tras terremoto en Venezuela

En medio de la emergencia nacional provocada por la reciente actividad sísmica en Venezuela, una historia de supervivencia y lealtad animal conmovio a miles de personas dentro y fuera del país.

Un joven y su perro fueron rescatados con vida tras permanecer atrapados bajo toneladas de concreto en la urbanización Páez de Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

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El sobreviviente aseguró que logró resistir gracias a la compañía de su mascota, que, según su testimonio, le lamía el rostro cada vez que perdía el conocimiento por la falta de oxígeno.



Los hechos ocurrieron tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026. El colapso estructural que sepultó a las víctimas se registró específicamente en el bloque 3 de la mencionada urbanización.

De acuerdo con los reportes periodísticos y el material audiovisual difundido, el joven quedó atrapado en un reducido espacio entre los escombros, rodeado de varillas de acero y grandes bloques de concreto, sin posibilidad de comunicarse con el exterior.

¿Qué más se conoció del perro que salvó a su dueño en Venezuela?

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Las imágenes grabadas desde el interior de los escombros muestran la gravedad de la situación. En ellas se observa al joven atrapado entre estructuras colapsadas, con escaso espacio para moverse y en un ambiente saturado de polvo que dificultaba la respiración.

En ese mismo espacio permanecía su perro, que, lejos de alterarse, permaneció junto a él durante todo el tiempo que estuvieron atrapados.

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Durante las horas que permanecieron bajo los escombros, el joven sufrió varios episodios de desvanecimiento debido al shock y a la escasez de oxígeno. Según relató tras ser rescatado, el animal reaccionaba lamiéndole el rostro cada vez que perdía el conocimiento.

"Mi perro fue quien me mantuvo con vida… me lamía cuando me desmayaba", expresó el sobreviviente a medios de comunicación local.

De acuerdo con su testimonio, ese gesto fue determinante para mantenerse consciente hasta que los organismos de emergencia lograron localizarlos y rescatarlos.

Tras varias horas de intensas labores, los equipos de rescate consiguieron extraer con vida tanto al joven como a su mascota. La escena fue considerada una de las más emotivas desde el inicio de las operaciones de búsqueda, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia.

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La historia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la lealtad y el instinto de protección del perro, calificándolo como un héroe por permanecer junto a su dueño hasta el momento del rescate.

Este caso ocurre en medio de la crisis generada por los fuertes sismos que afectaron a Venezuela y que dejaron numerosas víctimas, heridos y daños en la infraestructura.

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Ante la magnitud de la emergencia, organismos internacionales, entre ellos la ONU, solicitaron recursos para apoyar la atención de las comunidades afectadas.