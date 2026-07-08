Hallan el cuerpo de influencer de 15 años en una bolsa; había desaparecido en una cancha

Pedro Alexander Díaz Franco, un adolescente de 15 años y creador de contenido en TikTok, fue encontrado sin vida dentro de varias bolsas de plástico en una carretera de Honduras. El menor había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo y, según las autoridades, presentaba signos de violencia.

Los hechos comenzaron la noche del domingo 5 de julio, hacia las 7:20 p. m. De acuerdo con los reportes preliminares, Pedro Alexander Díaz se encontraba en una cancha de fútbol conocida como Campo Nevada, en el municipio de Choloma, cuando fue interceptado por un grupo de hombres encapuchados y armados que, presuntamente, se lo llevaron por la fuerza.

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Tras su desaparición, la familia del adolescente inició una intensa búsqueda. A través de redes sociales, su madre y otros allegados solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permitiera ubicarlo, con la esperanza de encontrarlo con vida.



Sin embargo, la búsqueda terminó el lunes 6 de julio. Personas que transitaban por la carretera CA-13, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés, alertaron a las autoridades sobre la presencia de un bulto sospechoso a un costado de la vía.

Cuerpo de Pedro Alexander Díaz Foto: imagen de redes sociales

¿Cómo encontraron el cuerpo de Pedro Alexander Díaz?

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Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional confirmaron que se trataba del cadáver de una persona envuelto en varias bolsas de plástico negras. La víctima no llevaba calzado y vestía un pantalón tipo jean de color negro.

Tras el hallazgo, las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las primeras diligencias antes de trasladar el cuerpo a la morgue de San Pedro Sula.

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Como el menor no portaba documentos de identidad, Medicina Forense emitió un aviso público con varias características físicas para facilitar su identificación. El reporte describía a un adolescente de piel clara, con pernos inmovilizadores y una cicatriz quirúrgica en una de sus piernas.

Horas después, los familiares de Pedro Alexander Díaz acudieron a la morgue y confirmaron su identidad. El reconocimiento se realizó principalmente por la cicatriz de la cirugía, además de otros rasgos físicos, como su corte de cabello y un diseño en una de sus cejas.

Aunque las autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba heridas y que la muerte fue violenta, hasta el momento no han revelado oficialmente la causa del fallecimiento.

La muerte de Pedro Alexander Díaz Franco generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y seguidores en redes sociales. El adolescente era conocido por su contenido en TikTok, por lo que varios creadores digitales expresaron su tristeza y enviaron mensajes de solidaridad a sus seres queridos.

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Por ahora, la Policía Nacional y los organismos de investigación continúan recopilando pruebas para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.