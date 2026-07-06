Él es Moisés, niño de 11 años que abrazó a los socorristas tras el terremoto en Venezuela

Tras varios días de labores en Venezuela, el equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1 se prepara para regresar a Colombia. Su misión dejó una huella imborrable en la vida de Moisés Calzadilla, un niño de 11 años que se convirtió en un símbolo de esperanza tras los devastadores terremotos que sacudieron al país.

Moisés fue rescatado el pasado 27 de junio, luego de permanecer atrapado durante dos días bajo los escombros de un edificio colapsado. La operación representó un enorme desafío técnico y humano, los socorristas colombianos trabajaron durante siete horas continuas para lograr su extracción.

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Durante toda la intervención, los rescatistas mantuvieron contacto verbal con el menor para brindarle apoyo emocional, mientras utilizaban cámaras de búsqueda especializadas que permitieron ubicarlo con precisión entre los escombros.



¿Cuál fue el balance de la misión de USAR COL-1 en Venezuela?

La delegación colombiana, integrada por 63 especialistas y cuatro caninos de búsqueda y rescate, permaneció varios días apoyando las labores de atención de la emergencia. Durante ese tiempo acumuló más de 192 horas de trabajo, enfrentando temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados y jornadas en las que apenas contaban con cuatro horas de descanso.

En total, el equipo realizó 35 evaluaciones de estructuras colapsadas e inspecciones en las zonas más afectadas por los sismos. Aunque participaron en múltiples operaciones, Moisés fue la única persona rescatada con vida por la misión colombiana.

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Antes de emprender su regreso al país, los rescatistas recibieron una visita muy especial. Moisés y su padre, Lázaro Rubio, acudieron para despedirse y agradecer personalmente a los hombres y mujeres que hicieron posible el rescate.

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Como muestra de cariño y hermandad, los integrantes de USAR COL-1 le entregaron algunos de sus distintivos oficiales, entre ellos una gorra de Bomberos y varios parches con la bandera de Colombia, un gesto que conmovió tanto a los rescatistas como a quienes siguieron de cerca la operación.

Abrazo de Moisés con sus salvadores Foto: imagen tomada de redes sociales

"Yo sabía que me iban a sacar", expresó Moisés al recordar el momento en que escuchó las voces de los socorristas mientras permanecía bajo los escombros.

Por su parte, su padre calificó el rescate como un milagro. Sin embargo, reconoció que la tragedia también dejó un profundo dolor para su familia, pues la madre del menor perdió la vida tras el colapso del edificio.

Este rescate se produce en el marco de una emergencia nacional en Venezuela, donde la cifra de víctimas por los terremotos ha ascendido a 3,342 fallecidos y más de 16,740 heridos. La labor de equipos internacionales como el USAR COL-1 ha sido fundamental en la gestión de la crisis, reforzando los lazos de cooperación entre ambas naciones en momentos de desastre natural