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Así fue el inolvidable regalo de Karol G a una pareja en el primer concierto del 'Tropitour'

La artista antioqueña protagonizó uno de los momentos más emotivos del inicio de su gira mundial al sorprender a una pareja de recién casados con un regalo muy especial.

Karol G en primer plano junto a un recuadro superior que exhibe un cartel sosteniéndose en su concierto
La artista colombiana Karol G le dio un inolvidable regalo a una pareja de seguidores
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

Karol G, cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo, dio inicio oficial a su nueva gira mundial "Viajando por el Mundo – Tropitour" el viernes 24 de julio de 2026.

El primer concierto se realizó en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, donde más de 60.000 personas presenciaron el regreso de la artista a los escenarios tras concluir su exitosa gira "Mañana Será Bonito World Tour".

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Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando la intérprete de "Provenza" interactuó con una pareja ubicada en las primeras filas del estadio. Los fanáticos sostenían un cartel con el mensaje: "Karol, nos casamos y queremos ir a otro show de luna de miel".

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Al leer el mensaje, la cantante los sorprendió al anunciar que les regalaría el viaje y las entradas para otra fecha de la gira.

Cuando les preguntó cuál era el destino de sus sueños, la pareja respondió París, Francia. De inmediato, Karol G confirmó que el obsequio sería para asistir a los conciertos programados en esa ciudad los días 1 y 2 de julio de 2027, en La Défense Arena, e incluso pidió a su equipo de trabajo encargarse de todos los detalles del viaje.

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¿Cómo fue el primer concierto del 'Tropitour'?

El espectáculo en Chicago destacó por una imponente puesta en escena inspirada en la estética que Karol G presentó durante Coachella 2026.

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La escenografía incluyó enormes formaciones rocosas, pantallas LED de gran formato, varios niveles y extensas pasarelas. Además, la artista utilizó un escenario alterno con una piscina de cristal y apareció sobre tres congas gigantes, recreando la imagen de su álbum 'Tropicoqueta'.

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La gira contempla cerca de 65 conciertos hasta julio de 2027, con presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa.

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En la apertura del tour, la cantante venezolana Elena Rose fue la encargada de abrir el espectáculo. El repertorio también incluyó el estreno en vivo de "Matadora", además de canciones como "Latina Foreva" y "Viajando por el mundo".

Cabe recordar que el pasado 23 de julio de 2026, la Cámara de Comercio de Hollywood anunció que Karol G recibirá una estrella en el Paseo de la Fama en 2027, un reconocimiento a su trayectoria y aporte a la industria del entretenimiento.

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Mira también: Revelan preocupante llamada de Karol G con su manager: “Cancelar el tour”

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