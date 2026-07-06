Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MENSAJE DE HERMANA DE KAROL G
NATALIA VILLALBA RELACIÓN CON BRITÁNICO
¿DÓNDE ESTÁ EPA COLOMBIA?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hermana de Karol G reacciona al video de la cantante llorando y envía un emotivo mensaje

Hermana de Karol G reacciona al video de la cantante llorando y envía un emotivo mensaje

Verónica Giraldo reapareció en redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su hermana, luego de que Karol G compartiera un video en el que aparece llorando.

Karol G lloró en redes y su hermana Verónica Giraldo le respondió con un sentido mensaje
Hermana de Karol G reacciona al video de la cantante llorando y envía un emotivo mensaje
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

La reconocida cantante Karol G preocupó a sus seguidores tras compartir un momento de vulnerabilidad personal. En la noche del 4 de julio de 2026, la artista paisa publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparecía llorando.

Junto a la imagen, la intérprete escribió una extensa reflexión sobre su estado de ánimo y los desafíos que ha enfrentado en los últimos meses. "Lloré lo que no está escrito", confesó, dejando ver el impacto emocional que le ha generado la intensa etapa profesional que atraviesa.

Te puede interesar

Karol G publicó una foto llorando y explicó por qué rompió en llanto
Farándula

Karol G aparece llorando en una foto y causa preocupación; lo guardó mucho tiempo

Karol G publicó una carta al presidente electo Abelardo de la Espriella
Farándula

Karol G envía fuerte y contundente mensaje a Abelardo de la Espriella: "No es un trofeo"

Tras la publicación, su hermana, Verónica Giraldo, no tardó en reaccionar y le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, expresándole su apoyo y admiración.

¿Cuál fue el mensaje de Verónica Giraldo para Karol G?

Publicidad

Verónica utilizó sus redes sociales para resaltar la fortaleza de su hermana y dedicarle unas palabras cargadas de cariño: "Hermana, eres más fuerte de lo que todos ven, eres valiente; cómo te admiramos y nos sentimos orgullosas de ti. TE AMAMOS MUCHO Y RECUÉRDALO SIEMPRE. Ya prontito nos veremos otra vez para recargarnos", detalló.

Puedes leer: Karol G hace inesperada confesión sobre una dolorosa ruptura amorosa: “Me bajé de ese avión”

Publicidad

El gesto fue celebrado por los cibernautas, quienes destacaron la importancia del apoyo familiar en momentos de vulnerabilidad. En redes sociales aparecieron mensajes como: "Las hermanas son ese respaldo que a veces no encontramos en otro lado", entre otros comentarios que elogiaron la cercanía entre ambas.

Te puede interesar

Sofía Vergara compartió recuerdos en redes sociales
Farándula

¿La recuerdas así? Sofía Vergara compartió recuerdos que paralizaron las redes sociales

Karol G volvió a encender rumores sobre Feid
Farándula

Karol G volvió a encender rumores sobre Feid por detalle en uno de sus videos

En su reflexión, Karol G explicó que, después de descender de un vuelo y sentirse especialmente sensible, decidió expresar lo que estaba viviendo. También reveló que durante mucho tiempo prefirió guardar para sí varios episodios de su vida, tanto positivos como difíciles, pero que ahora siente que muchas de esas experiencias "finalmente tienen sentido".

Este proceso personal coincide con los preparativos de su gira "Viajando por el Mundo Tropitour", un ambicioso proyecto en el que ha trabajado durante meses junto a su equipo. El tour comenzará el próximo 24 de julio en Chicago, Estados Unidos, y marcará el inicio de una de las etapas más importantes de su carrera durante el segundo semestre de 2026.

Pese a la carga emocional que expresó en su publicación, la cantante aseguró que está ilusionada por reencontrarse con su público.

"Se nos va a salir el cora de la felicidad, de la magia, de la energía", escribió, dejando claro que el cariño de sus seguidores sigue siendo una de sus principales motivaciones para regresar a los escenarios.

Publicidad

Mensaje de la hermana de Karol G
Mensaje de la hermana de Karol G
Foto: pantallazo tomado de redes sociales

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Karol G

Conciertos

Farándula