Hermana de Karol G reacciona al video de la cantante llorando y envía un emotivo mensaje

La reconocida cantante Karol G preocupó a sus seguidores tras compartir un momento de vulnerabilidad personal. En la noche del 4 de julio de 2026, la artista paisa publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparecía llorando.

Junto a la imagen, la intérprete escribió una extensa reflexión sobre su estado de ánimo y los desafíos que ha enfrentado en los últimos meses. "Lloré lo que no está escrito", confesó, dejando ver el impacto emocional que le ha generado la intensa etapa profesional que atraviesa.

Tras la publicación, su hermana, Verónica Giraldo, no tardó en reaccionar y le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, expresándole su apoyo y admiración.

¿Cuál fue el mensaje de Verónica Giraldo para Karol G?

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Verónica utilizó sus redes sociales para resaltar la fortaleza de su hermana y dedicarle unas palabras cargadas de cariño: "Hermana, eres más fuerte de lo que todos ven, eres valiente; cómo te admiramos y nos sentimos orgullosas de ti. TE AMAMOS MUCHO Y RECUÉRDALO SIEMPRE. Ya prontito nos veremos otra vez para recargarnos", detalló.

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El gesto fue celebrado por los cibernautas, quienes destacaron la importancia del apoyo familiar en momentos de vulnerabilidad. En redes sociales aparecieron mensajes como: "Las hermanas son ese respaldo que a veces no encontramos en otro lado", entre otros comentarios que elogiaron la cercanía entre ambas.

En su reflexión, Karol G explicó que, después de descender de un vuelo y sentirse especialmente sensible, decidió expresar lo que estaba viviendo. También reveló que durante mucho tiempo prefirió guardar para sí varios episodios de su vida, tanto positivos como difíciles, pero que ahora siente que muchas de esas experiencias "finalmente tienen sentido".

Este proceso personal coincide con los preparativos de su gira "Viajando por el Mundo Tropitour", un ambicioso proyecto en el que ha trabajado durante meses junto a su equipo. El tour comenzará el próximo 24 de julio en Chicago, Estados Unidos, y marcará el inicio de una de las etapas más importantes de su carrera durante el segundo semestre de 2026.

Pese a la carga emocional que expresó en su publicación, la cantante aseguró que está ilusionada por reencontrarse con su público.

"Se nos va a salir el cora de la felicidad, de la magia, de la energía", escribió, dejando claro que el cariño de sus seguidores sigue siendo una de sus principales motivaciones para regresar a los escenarios.

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