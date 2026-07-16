Revelan preocupante llamada de Karol G con su director: “Cancelar el tour”

En una reciente grabación que se ha vuelto viral, se dio a conocer una llamada preocupante de Karol G donde afirmaba querer “cancelar el tour”. Sin embargo, puedes respirar con tranquilidad: todo fue una broma planeada por la propia cantante para ver la reacción de su equipo de trabajo.

En el audio, se escucha a una Karol G con tono serio contactando a su director de management de talento, llamado Raymond Acosta. La artista le confiesa que, tras días de ensayos y reflexión, no sabe cómo comunicarle al resto que desea suspender sus compromisos internacionales.

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Lo que parecía una crisis artística profunda terminó entre risas cuando ella misma reveló el engaño, confirmando que sus planes de conquistar el mundo siguen más firmes que nunca.



¿Por qué Karol G dijo que quería cancelar su gira 'Viajando por el Mundo Tropitour'?

Durante la broma, Karol G utilizó argumentos que resultaron bastante creíbles para su interlocutor. Le explicó a Raymond que había estado leyendo y aprendiendo sobre espiritualidad, lo que la había llevado a sentir el deseo de convertirse en una "spiritual healer" (sanadora espiritual) en lugar de continuar con su carrera como cantante.

Incluso llegó a mencionar que este anuncio sería como un "balde de agua fría" para los fans que ya compraron pasajes y hoteles para verla.

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La situación llegó a un punto cómico cuando Karol G le dijo a su colaborador que, según lo que había aprendido, debía dar las noticias cantando, momento en el cual no pudo contener la risa y admitió: “Estamos aquí en un prank”.

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A pesar de ser un chiste, esta temática de la espiritualidad no es ajena a lo que la paisa está viviendo actualmente. En entrevistas recientes, ha dejado claro que atraviesa un momento de transformación personal y artística donde busca dar espacio a una faceta más introspectiva y solitaria.

¿Cuándo empieza la gira de Karol G y qué novedades hay en su carrera?

Si te estabas preguntando por las fechas oficiales, no hay cambios. El Viajando por el Mundo Tropitour está programado para comenzar en la ciudad de Chicago el próximo 24 de julio de 2026.

Esta ambiciosa gira se extenderá durante todo un año, finalizando en julio de 2027, y contará con sorpresas especiales como la participación de Greeicy como una de las invitadas.

Más allá de la broma de la cancelación, la realidad de Karol G es que se encuentra en la cima de la industria. Recientemente, se convirtió en la portada de la prestigiosa revista Elle USA, bajo la dirección editorial de la también colombiana Nina García.

En esta publicación, la artista se sinceró sobre cómo quiere que el mundo la vea en esta nueva etapa: no solo como la figura empoderada de "La Bichota", sino como un ser humano sensible y multifacético.

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Karol G explicó que la gente a menudo intenta encasillarla, pero ella defiende sus múltiples capas: “Claro, soy una bichota, pero también soy vulnerable”.