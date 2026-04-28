Karol G en Bogotá: revelan precios oficiales y fechas de preventa para El Campín

El concierto de Karol G en Bogotá ya tiene a miles de fans buscando una sola cosa: precios de la boletería. La artista se presentará el 4 de diciembre en el Estadio El Campín, y desde que se conocieron los valores oficiales, las búsquedas no paran.
Si estás pensando en ir, aquí tienes todo claro, directo y fácil de entender para que sepas cuánto cuesta cada entrada y qué puedes esperar según tu presupuesto.
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Lista completa de precios para Karol G en El Campín
Estos son los valores oficiales con servicio incluido:
- Norte Alta (+18 años): $364.000
- Oriental Alta Familiar (+10 años): $599.000
- Occidental Alta (+18 años): $599.000
- Preferencial (+18 años): $599.000
- Oriental Baja (+18 años): $717.000
- Occidental Baja (+18 años): $717.000
- Occidental Alta VIP (+18 años): $835.000
- VIP Occidental (+18 años): $1.071.000
- VIP Oriental (+18 años): $1.071.000
- 200 Copas Oriental (+18 años): $1.778.000
- 200 Copas Occidental (+18 años): $1.778.000
- Palcos VIP Oriental: $25.500.000
- Palcos VIP Occidental: $25.500.000
¿Cuál es la boleta más barata y la más cara?
La opción más económica para ver a Karol G en Bogotá es Norte Alta, con un valor de $364.000. Esta suele ser una de las primeras en agotarse por su precio más accesible.
En el otro extremo están los palcos VIP, que llegan a $25.500.000. Estas zonas están pensadas para grupos y ofrecen una experiencia más privada dentro del estadio.
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Localidades más buscadas por los fans
Las zonas que más interés están generando son:
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- Oriental Alta y Preferencial ($599.000): buen equilibrio entre precio y vista
- Oriental y Occidental Baja ($717.000): mayor cercanía al escenario
- VIP ($1.071.000): experiencia más exclusiva
Estas suelen agotarse rápido, especialmente en preventa.
Restricciones por edad que debes tener en cuenta
No todas las localidades son para todo público. Así funcionan:
- Zonas +18 años: la mayoría del estadio
- Oriental Alta Familiar: permite ingreso desde los 10 años
Este detalle es clave si planeas asistir con menores.
Preventa de Karol G: lo que debes saber
Uno de los puntos más importantes es la preventa, ya que suele manejarse con un banco específico. Esto permite comprar antes que el público general. Preventa Mastercard Banco Falabella Próximamente.
En eventos de esta magnitud, muchas entradas se agotan en pocas horas durante esta fase, así que estar listo desde el inicio puede marcar la diferencia.