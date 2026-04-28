Karol G en Bogotá: revelan precios oficiales y fechas de preventa para El Campín

El concierto de Karol G en Bogotá ya tiene a miles de fans buscando una sola cosa: precios de la boletería. La artista se presentará el 4 de diciembre en el Estadio El Campín, y desde que se conocieron los valores oficiales, las búsquedas no paran.

Si estás pensando en ir, aquí tienes todo claro, directo y fácil de entender para que sepas cuánto cuesta cada entrada y qué puedes esperar según tu presupuesto.

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Lista completa de precios para Karol G en El Campín

Estos son los valores oficiales con servicio incluido:



Norte Alta (+18 años): $364.000

Oriental Alta Familiar (+10 años): $599.000

Occidental Alta (+18 años): $599.000

Preferencial (+18 años): $599.000

Oriental Baja (+18 años): $717.000

Occidental Baja (+18 años): $717.000

Occidental Alta VIP (+18 años): $835.000

VIP Occidental (+18 años): $1.071.000

VIP Oriental (+18 años): $1.071.000

200 Copas Oriental (+18 años): $1.778.000

200 Copas Occidental (+18 años): $1.778.000

Palcos VIP Oriental: $25.500.000

Palcos VIP Occidental: $25.500.000

¿Cuál es la boleta más barata y la más cara?

La opción más económica para ver a Karol G en Bogotá es Norte Alta, con un valor de $364.000. Esta suele ser una de las primeras en agotarse por su precio más accesible.

En el otro extremo están los palcos VIP, que llegan a $25.500.000. Estas zonas están pensadas para grupos y ofrecen una experiencia más privada dentro del estadio.

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Karol G en Bogotá: revelan precios oficiales y fechas de preventa

Localidades más buscadas por los fans

Las zonas que más interés están generando son:

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Oriental Alta y Preferencial ($599.000): buen equilibrio entre precio y vista

buen equilibrio entre precio y vista Oriental y Occidental Baja ($717.000): mayor cercanía al escenario

mayor cercanía al escenario VIP ($1.071.000): experiencia más exclusiva

Estas suelen agotarse rápido, especialmente en preventa.



Restricciones por edad que debes tener en cuenta

No todas las localidades son para todo público. Así funcionan:



Zonas +18 años: la mayoría del estadio

la mayoría del estadio Oriental Alta Familiar: permite ingreso desde los 10 años

Este detalle es clave si planeas asistir con menores.



Preventa de Karol G: lo que debes saber

Uno de los puntos más importantes es la preventa, ya que suele manejarse con un banco específico. Esto permite comprar antes que el público general. Preventa Mastercard Banco Falabella Próximamente.

En eventos de esta magnitud, muchas entradas se agotan en pocas horas durante esta fase, así que estar listo desde el inicio puede marcar la diferencia.