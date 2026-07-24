Velada del Año 2026: cómo ver los combates de Ibai en vivo desde tu celular | GRATIS

Llegó el día más esperado del año para la comunidad del streaming hispanohablante. La Velada del Año 2026, organizada por el reconocido creador de contenido Ibai Llanos, se celebra este sábado 25 de julio en el histórico Estadio La Cartuja de Sevilla.

Si estás buscando dónde ver La Velada del Año en vivo gratis, has llegado al lugar indicado. En esta guía te explicamos detalladamente cuáles son las plataformas oficiales de transmisión y los horarios exactos para que no te pierdas ni un solo segundo de acción.

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Plataformas oficiales para ver La Velada del Año 2026 gratis

A diferencia de otros eventos deportivos tradicionales que requieren pagos por visión o suscripciones costosas, la transmisión de La Velada del Año es 100% gratuita. Para esta sexta edición, la organización ha ampliado el alcance y podrás seguir el evento a través de tres plataformas principales desde cualquier dispositivo móvil, computadora o Smart TV:



Canal oficial de Twitch de Ibai Llanos: La plataforma clásica y el hogar histórico del evento. Es la opción recomendada si deseas interactuar activamente con el chat en vivo. Canal de YouTube de Ibai: Una alternativa ideal si prefieres ver el show desde la comodidad de tu Smart TV, ya que ofrece una estabilidad de conexión excelente para resoluciones en alta definición. TikTok LIVE de Ibai Llanos: Por primera vez en la historia de la competición, se habilitará una emisión vertical nativa. Esta opción es perfecta si planeas ver La Velada desde el celular mientras estás fuera de casa.



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A qué hora empieza La Velada del Año 2026

El evento promete una duración aproximada de ocho horas, incluyendo los 10 combates de boxeo y las presentaciones musicales de artistas internacionales. La transmisión de la alfombra roja y la previa oficial iniciará en los siguientes horarios según tu ubicación geográfica:



España: 19:00 horas (CEST)

19:00 horas (CEST) Argentina y Uruguay: 14:00 horas

14:00 horas Chile, Paraguay y Bolivia: 13:00 horas

13:00 horas Colombia, Perú, Ecuador y México (Centro): 11:00 horas

¿Qué combates se podrán ver hoy en vivo?

La cartelera de este año destaca por su carácter internacional, reuniendo a 20 creadores de contenido de España y Latinoamérica.

Uno de los enfrentamientos más esperados de la noche es el choque entre Samy Rivers y Roro, un combate que ha generado enorme expectativa debido a los ajustes de última hora en las caretas protectoras. Además, figuras de la talla de IlloJuan, TheGrefg, Gastón Edul y Gero Arias se subirán al ring para definir quiénes se coronan campeones en esta edición.

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LA VELADA DEL AÑO VI | EN VIVO