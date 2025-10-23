Yina Calderón se salvaría de pagar millonaria multa en contrato con Westcol

El cuadrilátero del Coliseo MedPlus de Bogotá fue el escenario de una de las mayores expectativas del entretenimiento digital de 2025.

El combate, que enfrentó a la empresaria huilense Yina Calderón contra la bailarina barranquillera Andrea Valdiri, prometía ser la culminación de una intensa rivalidad mediática. No obstante, el encuentro duró menos de lo que tarda un reel de Instagram: apenas 20 segundos.

A pesar de que Valdiri se había preparado rigurosamente durante cuatro meses, llegando incluso a someterse a un proceso de deshidratación para alcanzar el peso acordado, el clímax nunca llegó.

Una vez que las influencers entraron al cuadrilátero y Valdiri tomó la delantera en los golpes, arrinconando a Calderón, la DJ de guaracha optó por quitarse los guantes y abandonar la contienda. Esta decisión fue recibida con abucheos por parte del público en vivo y dejó una ola de interrogantes sobre el cumplimiento de los acuerdos contractuales.



Andrea Valdiri, quien fue coronada ganadora tras la sorpresiva retirada, no dudó en recordar la seriedad del certamen. En una transmisión en vivo, la bailarina subrayó que todos los participantes firman contratos con cláusulas específicas.

Entre estas estipulaciones, existe una penalidad económica considerable para aquellos que abandonan la pelea antes del tiempo convenido, una cifra que, según lo manifestado por Valdiri, podría ascender a 196 millones de pesos. Valdiri incluso lanzó veladas indirectas sobre las supuestas dificultades financieras previas de Calderón, sugiriendo que la multa agravaría su situación.

Sin embargo, casi una semana después del caótico evento, la controversia legal fue tajantemente desmentida por la hermana de Yina Calderón. A través de redes sociales, la familiar aseguró a los seguidores preocupados que "no pagará nada", porque el contrato se había cumplido según lo estipulado.

Explicó que los detalles exactos del acuerdo son confidenciales y que ni siquiera Valdiri podría revelar la suma de la penalidad por incumplimiento. De esta manera, Yina Calderón, conocida por ganarse el título de 'La villana favorita' de Internet, logró eludir la sanción económica que Westcol y Valdiri parecían esperar.

El interés público en torno a la pelea no se ha disipado, manteniendo a los protagonistas en las Tendencias de Búsqueda de Google y las redes sociales. Gran parte de esta persistencia se debe a las explosivas declaraciones de Yina Calderón.

Calderón rompió el silencio, confesando que, aunque sí tenía intenciones de pelear, decidió retirarse al darse cuenta de que el ambiente estaba diseñado para hacerla perder.

La creadora de contenido digital afirmó que Westcol y Valdiri la habían "emboscado". Según su versión, el streamer paisa se encargó de llevar a todos sus "haters" al Coliseo MedPlus. "Westcol me pagó para verme vuelta nada y que me sacaran en ambulancia", mencionó la huilense, defendiendo que el enfrentamiento fue planeado para que ella saliera perdiendo.

Pese a las críticas, Calderón se declaró satisfecha, pues logró convertirse en el centro de atención sin la necesidad de ser noqueada en el ring.

Mientras Yina se prepara para un nuevo proyecto televisivo, el promotor Westcol ha mantenido una postura de furia e indignación. El streamer criticó duramente a Calderón, tachándola de ser una persona "sin valores, sin honor, sin respeto".

Tras la corta duración del combate, Westcol la declaró "vetada" de futuros eventos. Westcol, quien inicialmente había dicho que le tenía respeto a Calderón por subir al ring, rechazó la noción de que el abandono fuera una "estrategia" y, de forma irónica, lo atribuyó al miedo: "Se cagó. Yina se cagó".

Para complicar aún más la situación financiera y contractual, Yina Calderón, además de esquivar la multa, ha lanzado una acusación directa contra Westcol.

La empresaria aseguró en su programa digital Escándalo TV que el streamer le debe una "millonada" por su participación. Según Calderón, el pago acordado por subir al ring era de 70 millones de pesos, de los cuales solo habría recibido la mitad.

Por lo tanto, Calderón reclama que Westcol le adeuda 35 millones de pesos, argumentando que sin ella, el evento no se habría llenado ni generado la expectativa masiva.

