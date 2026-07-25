Sara Corrales mostró por primera vez el rostro de su hijita Mila; un detalle llamó la atención

Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al presentar por primera vez el rostro de su hija, Mila. A través de una publicación en sus redes sociales, la actriz permitió que millones de personas conocieran las facciones de la bebé, nacida el pasado 17 de mayo.

Las imágenes captaron la atención de los internautas no solo por la revelación, sino también por algunos rasgos físicos de la menor que rápidamente se convirtieron en tema de conversación.

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En la fotografía, Sara Corrales aparece junto a su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, y la pequeña Mila. La bebé luce una pijama con motivos de león, lo que permitió apreciar con claridad su rostro.



La decisión de mostrar el rostro de Mila marca un cambio frente a la postura que Sara Corrales había mantenido desde que anunció su embarazo. En entrevistas anteriores, la actriz explicó que prefería no exponer públicamente a su hija por razones de seguridad y con el propósito de proteger su privacidad.

No obstante, la reciente publicación en sus redes sociales representa la primera vez que comparte una imagen en la que se aprecia claramente el rostro de la menor, una decisión que sorprendió a sus seguidores y generó cientos de reacciones. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el color claro de sus ojos, un detalle que generó miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

Los usuarios también destacaron el parecido físico de la menor con sus padres. Mientras algunos aseguraron que heredó los ojos de Sara Corrales, otros señalaron que las facciones de su rostro se asemejan a las de Damián Pasquini.

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¿Qué dijo Sara Corrales sobre su hija?

La publicación estuvo acompañada de un emotivo mensaje en el que la actriz compartió cómo ha vivido sus primeros meses de maternidad. "Hay quienes dicen que un bebé te cambia la vida… y sí, la cambia por completo. De pronto hay noches sin dormir, días en los que una intenta volver a encontrarse mientras aprende a ser mamá", mencionó la actriz.

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Corrales también resaltó la importancia del apoyo de su esposo durante esta nueva etapa, asegurando que contar con la compañía de la persona adecuada hace más llevadero el proceso de adaptación a la maternidad.

Muchos de los mensajes estuvieron dirigidos a Mila, quien aparece en la fotografía con una pijama de león, una imagen que permitió apreciar el color claro de sus ojos. Además, varios usuarios comentaron que heredó la mirada de Sara Corrales, mientras que sus facciones se asemejan a las de su padre, Damián Pasquini.