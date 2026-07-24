Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, murió a los 83 años, según confirmó su familia a través de un obituario publicado este 24 de julio. La mujer falleció el pasado 2 de junio, después de enfrentar durante varios meses una enfermedad que había cambiado por completo sus últimos días.

La noticia fue conocida semanas después de su muerte y rápidamente llamó la atención por tratarse de la madre de dos reconocidos actores de Hollywood. Sin embargo, el obituario publicado por sus seres queridos se enfocó principalmente en recordar la trayectoria de Chris Anne como docente, activista y madre de familia.

Puedes leer: Fallece Bruno Betancor, reconocido futbolista a sus 22 años; causa detrás de la partida



Según el mensaje de sus allegados, la mujer murió pacíficamente mientras dormía, luego de recibir meses atrás un diagnóstico de cáncer de páncreas.

La familia contó que Chris Anne recibió el diagnóstico en diciembre de 2025 y que, en ese momento, los médicos le dieron una expectativa de vida cercana a los seis meses. A pesar de este panorama, la madre de los actores tenía un objetivo muy especial: quería estar presente en la graduación de secundaria de su nieto Atticus, hijo de Casey Affleck.

Su deseo finalmente se hizo realidad.

Publicidad

El 31 de mayo, Chris Anne asistió a la ceremonia de graduación de su nieto acompañada por sus familiares. Dos días después, el 2 de junio, falleció mientras dormía.

El último deseo de Chris Anne Affleck antes de morir

Uno de los detalles que más llamó la atención en el obituario fue precisamente la historia relacionada con la graduación de Atticus. De acuerdo con lo contado por la familia, llegar a ese momento era uno de los últimos deseos de Chris Anne.

Publicidad

La mujer consiguió estar presente en la ceremonia y compartir ese instante con sus seres queridos antes de fallecer.

Sus familiares también aprovecharon el obituario para recordar algunas de las características que marcaron su personalidad. La describieron como una mujer comprometida con la educación, el activismo y su familia, además de destacar el orgullo que sentía por sus hijos y nietos.

Entre los recuerdos que compartieron, mencionaron que disfrutaba especialmente cuando sus familiares “cuestionaban, desafiaban o se enfrentaban con ingenio a la autoridad”.

Puedes leer:Jhon Alex Castaño no se guarda nada y habla del comentario de Ciro sobre Yeison Jiménez

La frase refleja, según sus seres queridos, una parte importante de la forma de ser de Chris Anne y de la manera en que veía el pensamiento crítico y la independencia de sus hijos y nietos.

Más allá de su relación con dos figuras conocidas de Hollywood, la mujer tuvo una trayectoria profesional propia y dedicó buena parte de su vida a la educación.

Publicidad

La trayectoria de la mamá de Ben Affleck

Chris Anne Affleck fue graduada de Harvard y trabajó durante cerca de 35 años como docente en escuelas públicas.

Su vida también estuvo relacionada con diferentes causas sociales. Durante la década de 1960 participó en la campaña Freedom Summer por los derechos civiles y también estuvo vinculada a protestas contra la guerra de Vietnam. Con el paso de los años, continuó involucrada en diferentes iniciativas de carácter comunitario y medioambiental en Massachusetts.

Publicidad

Para Ben Affleck, además, su madre tuvo un papel importante en sus primeros pasos en la actuación. El propio actor ha contado en distintas entrevistas que fue ella quien lo acercó a sus primeras oportunidades en el mundo artístico, al ponerlo en contacto con una directora de casting que era amiga suya.