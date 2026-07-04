Graban secuestro de reconocida periodista y días después la encuentran sin vida

El caso de Roxana Guzmán ha causado una profunda conmoción en México y entre organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa.

La periodista, quien dirigía un medio digital en el estado de Veracruz, fue encontrada sin vida después de haber sido privada de la libertad a comienzos de junio en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de sus restos tras varios días de investigaciones y anunciaron importantes avances en el proceso judicial.



Hasta el momento, ocho personas fueron capturadas por su presunta participación en el caso, incluyendo cuatro policías municipales que, según la Fiscalía, habrían colaborado con el grupo responsable.

La noticia ha reavivado el debate sobre las condiciones en las que ejercen su labor los periodistas en algunas regiones de México, especialmente en Veracruz, considerado uno de los estados con mayores riesgos para quienes trabajan en medios de comunicación.

Roxana Guzmán: el video del secuestro fue una pieza clave en la investigación

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Uno de los elementos que más impactó durante las primeras horas del caso fue la difusión de un video de aproximadamente 35 segundos que registró el momento en el que varias personas ingresaron por la fuerza a la vivienda de Roxana Guzmán.

En las imágenes se observa a un hombre golpeando la puerta con un mazo mientras otro aparece portando un fusil.

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Instantes después, la puerta es derribada y los involucrados ingresan al inmueble. La grabación finaliza en ese momento y, desde entonces, comenzó una intensa búsqueda para ubicar a la comunicadora.

Días después, la Fiscalía del estado de Veracruz confirmó que los restos encontrados en una vivienda correspondían a Roxana Guzmán, información que permitió avanzar en las diligencias judiciales y fortalecer varias líneas de investigación.

Roxana Guzmán: ocho personas fueron capturadas

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Las autoridades informaron que ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en el caso.

Entre los capturados figuran cuatro policías municipales que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían brindado apoyo logístico al grupo señalado de participar en la privación de la libertad de la periodista.

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Según el ente investigador, los uniformados presuntamente "proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo" relacionado con el caso.

Estos hallazgos ampliaron el alcance de la investigación y permitieron abrir nuevas líneas para establecer cómo habría operado la organización involucrada y cuál fue el papel desempeñado por cada uno de los procesados.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer completamente los hechos.

El caso de Roxana Guzmán genera preocupación internacional

La muerte de Roxana Guzmán también provocó reacciones de organismos internacionales que siguen de cerca la situación de la libertad de prensa en México.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rechazo por lo ocurrido e hizo un llamado a las autoridades para continuar con las investigaciones hasta esclarecer completamente el caso.

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Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) manifestó su preocupación por la situación que enfrentan los comunicadores en ese país y pidió explicaciones sobre las acciones implementadas para proteger a la periodista antes del desenlace del caso.

Veracruz continúa siendo una de las regiones con mayores riesgos para el ejercicio periodístico. Con el caso de Roxana Guzmán, ya son tres los comunicadores que han perdido la vida en esa entidad durante el presente año, una situación que mantiene la atención de organizaciones nacionales e internacionales.

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Las investigaciones siguen en desarrollo mientras las autoridades buscan establecer todas las responsabilidades y determinar las circunstancias que rodearon este caso, que volvió a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el periodismo en algunas zonas de México y la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para quienes ejercen esta labor.