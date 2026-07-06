Murió Panchito, el lorito que sobrevivió al terremoto de La Guaira, Venezuela

Panchito, el lorito que se convirtió en uno de los rostros más recordados tras los terremotos ocurridos en el estado venezolano de La Guaira, falleció luego de varios días de permanecer bajo cuidados veterinarios.

La noticia fue confirmada por las autoridades y por los equipos de emergencia que participaron en las labores de rescate tras la emergencia registrada a finales de junio.

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El ave había sido encontrada con vida entre los escombros de una de las zonas afectadas por el doble movimiento telúrico. Su rescate fue celebrado por cientos de personas y rápidamente su historia comenzó a circular en redes sociales, donde muchos siguieron de cerca su evolución.

Aunque en un principio logró salir con vida del lugar donde permaneció atrapado, su estado de salud era delicado y requería atención especializada.

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¿Qué pasó con Panchito, el lorito rescatado en La Guaira?

Después de ser localizado por los organismos de emergencia, Panchito fue trasladado para recibir atención veterinaria.

Según la información entregada por quienes acompañaron el proceso, el pequeño loro presentaba un fuerte cuadro de deshidratación, consecuencia de los días que permaneció atrapado entre los restos de las estructuras afectadas por el terremoto.

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Durante varios días permaneció bajo observación mientras los especialistas intentaban estabilizarlo.

Sin embargo, pese a los cuidados recibidos, las autoridades confirmaron que el ave falleció durante las últimas horas del domingo 5 de julio.

La noticia generó numerosas reacciones entre quienes habían seguido su historia desde el momento de su rescate.

Murió "Panchito", el loro que fue rescatado luego de los terremotos en La Guaira https://t.co/zaCZxpUCKf pic.twitter.com/iXUeBEgde7 — José Marcano (@josefco27) July 6, 2026

Su rescate se volvió viral en redes sociales

Panchito no era una mascota conocida antes de la emergencia, pero su historia terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados relacionados con los terremotos que golpearon La Guaira.

Las imágenes del momento en que fue encontrado entre los escombros comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales.

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Muchos usuarios destacaron el trabajo de los rescatistas, quienes no solo concentraron sus esfuerzos en localizar personas, sino también en proteger a los animales que quedaron atrapados tras el colapso de varias edificaciones.

Con el paso de los días, Panchito pasó de ser un ave rescatada a convertirse en un símbolo de esperanza para miles de personas que seguían atentos cada actualización sobre su estado.

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Cada reporte sobre su recuperación era recibido con mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de usuarios de distintos países.

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Luego de ser rescatado, Panchito permaneció bajo tratamiento veterinario debido a las complicaciones derivadas del tiempo que estuvo atrapado.

De acuerdo con la información divulgada por quienes participaron en su atención, el loro enfrentó un severo cuadro de deshidratación. Los especialistas realizaron diferentes procedimientos para intentar mejorar su condición física.

A pesar de esos esfuerzos, el estado del ave no logró estabilizarse y finalmente se confirmó su fallecimiento.