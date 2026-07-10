Aparece VIDEO clave de adolescente hallada sin vida en una maleta; estuvo acompañada

La investigación por la muerte de Thunchanok Donhomla, una joven de 17 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en Pattaya (Tailandia), dio un giro decisivo tras la aparición de grabaciones de cámaras de seguridad.

Las imágenes se convirtieron en una prueba clave para que las autoridades tailandesas obtuvieran la confesión del principal sospechoso, el ciudadano australiano Simon Peter Carman, de 45 años.

Puedes leer: Condenan a la Policía por muerte de Dilan Cruz; hay una orden estricta



El material audiovisual, captado por las cámaras del edificio donde residía Carman, en la zona de Jomtien Beach, permitió a los investigadores reconstruir los últimos movimientos de la víctima. De acuerdo con los registros, la adolescente ingresó voluntariamente al apartamento del extranjero tras encontrarse con él en las afueras de un bar.



Las primeras imágenes muestran a Donhomla y Carman tomados de la mano en el vestíbulo del condominio, mientras esperaban el ascensor poco después de las 3:30 de la madrugada del jueves.

Sin embargo, la evidencia más comprometedora fue registrada entre las 9:25 y las 9:48 de la noche de ese mismo día. En ese lapso, las cámaras captaron al sospechoso arrastrando una maleta negra de gran tamaño fuera del edificio, para luego sujetarla en la parte trasera de su motocicleta.

Simon Peter Carman: así fue capturado el australiano señalado por la muerte de una joven Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Publicidad

¿Qué detalles se conocieron sobre la muerte de Thunchanok Donhomla?

Un elemento determinante para la investigación fue que, entre 10 y 20 minutos después, Carman regresó al condominio sin la maleta. Esa secuencia coincide con el posterior hallazgo del cuerpo de la joven cerca de unas vías férreas durante la madrugada del sábado.

Publicidad

En un principio, el sospechoso negó cualquier participación en los hechos. Sin embargo, su versión cambió cuando los investigadores le presentaron las grabaciones de seguridad y otras pruebas recopiladas durante la investigación.

Frente a la evidencia, Carman terminó admitiendo lo ocurrido y, en una declaración grabada bajo custodia, expresó: "Siento lo ocurrido con su hija. Se me fue de las manos".

A pesar de esa confesión, el acusado aseguró que actuó en defensa propia tras un supuesto desacuerdo económico con la adolescente. Además, las cámaras registraron aparentes arañazos en sus brazos y cuello, lesiones que intentó explicar afirmando que habían sido causadas por una araña.

La Fiscalía formuló tres cargos contra Simon Peter Carman. De acuerdo con el Código Penal de Tailandia, una eventual condena podría acarrear la pena de muerte o una pena de prisión de entre 15 y 20 años.

Las autoridades también investigan si el ciudadano australiano podría estar relacionado con otros dos casos sin resolver de mujeres halladas muertas en circunstancias similares en las regiones de Huay Yai y Ban Chang.

Publicidad