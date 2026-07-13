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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Nicolás Maduro envía nuevo mensaje tras los terremotos en Venezuela: “Qué emoción”

Nicolás Maduro envía nuevo mensaje tras los terremotos en Venezuela: “Qué emoción”

La cuenta del exlíder venezolano publicó un nuevo mensaje, pese a que permanece recluido en una prisión de Estados Unidos.

Montaje que muestra en primer plano Nicolás Maduro con expresión seria y, al fondo, un edificio colapsado por el terremoto en Venezuela
El exmandatario Nicolás Maduro emitió un nuevo mensaje a la nación tras evaluar los graves daños materiales, pese a estar en prisión en Estados Unidos
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de jul, 2026

El pasado 12 de julio de 2026, la cuenta oficial de Nicolás Maduro en la red social X, quien permanece detenido en una prisión federal de Nueva York, publicó un comunicado dirigido a la comunidad internacional.

En el mensaje, el exmandatario venezolano agradeció las muestras de solidaridad y el apoyo recibido por Venezuela tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio.

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Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron un saldo de 4.490 personas fallecidas y 16.740 heridas, según el más reciente reporte oficial. La emergencia ha causado graves daños en la infraestructura del país, especialmente en el estado de La Guaira, donde miles de familias perdieron sus viviendas.

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De acuerdo con cifras del Gobierno venezolano, más de 19.500 personas fueron trasladadas a albergues temporales. Hasta el momento, las autoridades han habilitado al menos 94 centros de acogida para atender a los damnificados que quedaron sin hogar tras el colapso de edificios y viviendas.

¿Cuál fue el nuevo mensaje de Nicolás Maduro sobre esta situación?

En el comunicado, fechado en Nueva York, Nicolás Maduro expresó: “Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo, que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso”.

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Asimismo, hizo referencia a su esposa, Cilia Flores, quien también permanece bajo custodia en Estados Unidos, y destacó la "fuerza espiritual" de las familias afectadas, así como la labor de los médicos, bomberos, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y rescatistas que han participado en las tareas de emergencia.

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El mensaje concluye con la frase "Venezuela renacerá" y recuerda tragedias como las ocurridas en Vargas, en 1999, y Las Tejerías, como ejemplos de la capacidad de recuperación del país. Aunque la cuenta de X continúa publicando mensajes con frecuencia, hasta el momento no se ha informado oficialmente quién administra el perfil mientras el líder chavista enfrenta su proceso judicial.

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La respuesta internacional a la emergencia ha sido significativa. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó sobre la llegada de 2.422 rescatistas internacionales para apoyar las labores de búsqueda y atención a los damnificados. No obstante, también se reportaron dificultades técnicas para el ingreso de algunos equipos de rescate durante los primeros días posteriores a la tragedia.

Entre los países que han brindado ayuda destaca Estados Unidos, cuya administración informó que la asistencia humanitaria supera los 386 millones de dólares. Además, la Embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó que personal militar estadounidense participa en las operaciones de apoyo lideradas por el Departamento de Estado para facilitar la entrega de alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 durante una incursión militar estadounidense en Caracas. Ambos enfrentan cargos ante una corte federal por narcoterrorismo, uso de armas y conspiración para la exportación de drogas. La próxima audiencia del proceso, prevista inicialmente para finales de junio, fue reprogramada para el 22 de julio.

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