Pastor empujó a su esposa por un barranco durante viaje; había invitado a su amante

Tras casi dos décadas de haber sido considerado un accidente, el caso de Bernadette Vander Meer dio un giro definitivo en los tribunales de Estados Unidos. La reapertura de la investigación y la posterior detención de su esposo, David Vander Meer, arrojaron nueva luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer en 2006.

Los hechos se remontan al 22 de agosto de ese año. David Vander Meer, quien entonces se desempeñaba como pastor juvenil, y su esposa se encontraban en el Parque Nacional Zion, en Utah, celebrando su aniversario de bodas. Durante un recorrido por el sendero Angels Landing, a una altura aproximada de 1.765 metros, Bernadette cayó al vacío.

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En ese momento, las autoridades concluyeron que se trató de un accidente. Sin embargo, la familia de la víctima, encabezada por su madre, Laura Gudenkauf, siempre sostuvo que la caída pudo no haber sido accidental.



La reapertura del caso en 2026 permitió a la Fiscalía presentar nuevos testimonios y elementos probatorios. De acuerdo con la investigación, David Vander Meer mantenía una relación extramarital con una joven a la que conoció cuando ella tenía 14 años y participaba en el grupo juvenil que él dirigía.

Los investigadores sostienen que el hombre habría utilizado el salario y las propinas de su esposa, quien trabajaba en el sector de la hostelería en Las Vegas, para financiar el estilo de vida de su amante, incluido el pago del apartamento donde residía.

¿Qué más se conoció del caso de Bernadette Vander Meer?

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Uno de los hallazgos más relevantes fue que David Vander Meer habría invitado a la joven al mismo viaje de aniversario a Utah. Además, tras la muerte de Bernadette, cobró una póliza de seguro de vida por 567.439 dólares, dinero que, según la investigación, presuntamente utilizó para comprar una vivienda para su amante.

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Con base en nuevos registros y entrevistas con antiguos allegados, las autoridades capturaron a Vander Meer el 22 de junio de 2026 por los presuntos delitos de homicidio y fraude.

Sin embargo, el juicio nunca llegó a realizarse. Días después de ingresar en un centro de detención en Nevada, el acusado murió mientras permanecía bajo custodia, lo que provocó el cierre definitivo del proceso penal.

Aunque la justicia no pudo emitir una sentencia, la información recopilada durante la reapertura del caso permitió esclarecer varios de los hechos que durante casi veinte años alimentaron las dudas de la familia de Bernadette Vander Meer sobre lo ocurrido.