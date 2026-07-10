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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Fallecen 11 personas en grave incendio forestal en el sur de España; hay seria alerta

Fallecen 11 personas en grave incendio forestal en el sur de España; hay seria alerta

Autoridades indican que las llamas iniciaron por la caída de un cable de tendido eléctrico que prendió la vegetación causando el incendio de mayores consecuencias en la historia de esta región.

Imagen real de incendio forestal en una zona montañosa de España, mostrando grandes columnas de humo y fuego activo junto a una carretera. Incluye un recuadro secundario con un avión hidroavión arrojando agua sobre el terreno y una sección de texto lateral.
Labores de control y mitigación en zonas montañosas afectadas por incendios forestales en España durante la campaña de verano.
/ FOTO: Compuesta La Kalle - Tomadas de AFP
Por: Liliana Pinzón Garzón
 /  EFE
|
Actualizado: 10 de jul, 2026
Editado por: Liliana Pinzón Garzón

Las autoridades en España confirmaron una lamentable cifra de al menos 11 personas fallecidas en medio de un incendio forestal que se originó en el sureste del país, más exactamente en la región de Andalucía; este evento es el más grave, desde que se tienen registros.

La cifra inicial de fallecidos se situó en 12, pero el consejero de Presidencia del gobierno autónomo andaluz, Antonio Sanz, confirmó que se trata de 11 víctimas mortales, advirtiendo que la cifra podría aumentar debido a la complejidad de la gestión de la emergencia sobre el terreno.

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El incendio se produjo en Los Gallardos, una pedanía de la provincia de Almería donde varias de las víctimas se vieron sorprendidas por las llamas en el interior de sus vehículos.

Antonio Sanz ofreció un pronunciamiento en el que además de lamentar la pérdida de vidas, reiteró que se trata de una "tragedia sin precedentes" y del "incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" en la comunidad autónoma.

En su declaración hizo un llamado explícito a la calma y a evitar decisiones unilaterales de evacuación, insistiendo a los vecinos en la absoluta necesidad de no tomar caminos ni vías de escape que no hayan sido coordinados y autorizados de manera expresa por los servicios de emergencia.

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Las pesquisas iniciales confirman que el desvío por rutas improvisadas en medio de la densa humareda agravó las consecuencias dramáticas del desalojo en las primeras horas del suceso.

Sanz también concretó dos "escenarios": uno con cuatro personas de origen británico, muertas en un vehículo, y otro con siete muertos que al parecer "estaban caminando" y "buscando una salida" que "no era la prevista".

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Autoridades además reportan que en estos momentos hay 122 personas realojadas en poblaciones aledañas, como medida de prevención y protección de sus vidas.

"La situación del incendio es compleja. Es un incendio con muchísimo barranco en el que no ha podido entrar maquinaria, en el que no hay zonas de acceso. La topografía es malísima", detalló Sanz.

Agregó que "tenemos cuatro heridos más graves que tienen diferentes tipologías de quemaduras y que seguramente terminen siendo trasladados al Hospital Virgen del Rocío (en Sevilla) en helicóptero desde el hospital Torrecárdenas y tenemos cuatro menos graves. Por tanto, 8 heridos".

En plena madrugada en España aún permanecían evacuados los habitantes de los núcleos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y el Pinar de Bédar, además de los usuarios del complejo turístico Miraflores.

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La red de transportes e infraestructuras de la comarca del Levante almeriense continúa severamente afectada, aunque varias vías ya han sido abiertas.

Cabe recordar que el origen del siniestro, que motivó más de 150 llamadas de alerta a los servicios de emergencias, se sitúa en una carretera de la zona.

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Los primeros avisos de los testigos presenciales detallaron que la caída de un cable de tendido eléctrico prendió la vegetación y que el fuerte viento propagó las llamas con extrema rapidez hacia la masa forestal colindante.

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