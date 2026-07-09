Rescatan a 2 niños que vivían entre basura y restos de animales: "Montañas de excrementos"

El miércoles 8 de julio de 2026, los servicios de atención a emergencias en Filadelfia intervinieron en una propiedad que escondía una realidad insoportable para cualquier ser vivo, especialmente para dos pequeños que apenas comienzan su vida.

Al entrar en la vivienda, las autoridades no solo se encontraron con una montaña de desechos, sino con un entorno donde la salud de los ocupantes estaba en riesgo inminente.

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El lugar carecía de servicios básicos fundamentales, como el agua corriente, y el aire era prácticamente irrespirable debido a un hedor nauseabundo que invadía cada rincón.



¿Cómo fue el rescate de los niños en Filadelfia?

El operativo se llevó a cabo tras reportes sobre las condiciones del lugar. Al ingresar, las autoridades locales encontraron a dos niños, de apenas cinco y ocho meses de edad, viviendo en medio de una situación de abandono total.

Los menores no solo estaban rodeados de suciedad, sino que presentaban afectaciones físicas visibles.

Según los informes oficiales, los bebés tenían múltiples picaduras de insectos y varios moretones en sus cuerpos. Ante la gravedad de su estado, fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica urgente.

La intervención no se limitó al rescate de los niños; también requirió la presencia de funcionarios del Departamento de Licencias e Inspecciones y de la empresa Philadelphia Gas Works, quienes procedieron a cortar el suministro eléctrico de la propiedad para evitar mayores riesgos.

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¿Qué condiciones presentaba la vivienda donde vivían los menores?

Los pequeños compartían el espacio con 38 gatos y un perro, pero lo más impactante fue el hallazgo de animales muertos y restos de animales esparcidos por la vivienda.

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La acumulación de heces era tal que se describió como "montañas de excremento", lo que sumado a la basura y la presencia de pulgas, creaba un foco de infección masivo.

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Los vecinos, como Vex Holmquist, confirmaron que el olor a arena para gatos era tan intenso que "se podía oler desde la otra acera".

Por su parte, Jacob Holmquist calificó las acciones de la familia como "repugnantes" y expresó su incredulidad ante lo que sucedía en esa dirección.

Además de la insalubridad, el hallazgo de las autoridades incluyó objetos de alta peligrosidad. Durante la inspección, se incautaron varias armas de fuego, cajas con posibles pruebas y numerosas bolsas de basura que llenaron un camión enviado al lugar la noche del martes.

Aunque se contabilizaron casi cuatro decenas de felinos, las autoridades no descartan que existan más animales ocultos entre los escombros y la basura del inmueble.

