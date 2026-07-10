Niño de 11 años fallece de rabia luego de que despertara con un murciélago en la cara

Un trágico caso ocurrido en Ontario, Canadá, encendió las alarmas de las autoridades sanitarias tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años a causa de la rabia. El menor contrajo el virus luego de tener contacto con un murciélago que se posó sobre su rostro mientras dormía.

El hecho ocurrió en una vivienda rural del norte de Ontario. De acuerdo con los reportes médicos y las autoridades, el niño despertó repentinamente al sentir que un murciélago estaba entre su nariz y su boca.

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Instintivamente, el menor apartó al animal de un golpe, mientras que su padre logró atraparlo con una olla para liberarlo posteriormente en el exterior.



Pese al contacto directo con el murciélago, la familia decidió no buscar atención médica inmediata, ya que el animal no presentaba un comportamiento inusual y el niño no tenía heridas visibles.

¿Qué pasó con el niño que tuvo un murciélago en la cara?

La alerta médica se activó 19 días después del incidente, cuando el menor comenzó a presentar entumecimiento, hormigueo e inflamación en el lado derecho del rostro, además de pérdida de apetito.

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En un principio, los médicos atribuyeron los síntomas a una parálisis de Bell o a una gingivoestomatitis herpética, por lo que le formularon tratamiento con antivirales.

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No obstante, el estado de salud del niño empeoró rápidamente. Días después regresó al hospital con fiebre de 39 °C, dificultad para tragar, vómitos, confusión y alucinaciones visuales.

Fue entonces cuando la familia mencionó el contacto previo con el murciélago, un dato clave que llevó a los especialistas del McMaster Children's Hospital a sospechar de un caso de rabia. Posteriormente, el diagnóstico fue confirmado mediante una prueba PCR.

Aunque el menor fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y recibió soporte vital, el virus ya había causado un daño neurológico irreversible. Finalmente, falleció 17 días después de su hospitalización.

Tras el caso, las autoridades sanitarias reiteraron que la rabia es una enfermedad prácticamente mortal una vez aparecen los síntomas, pero también recordaron que puede prevenirse si se administra oportunamente la profilaxis posexposición.

Además, advirtieron que las mordeduras o arañazos de murciélagos pueden ser tan pequeños que pasan desapercibidos. Por ello, recomiendan que, ante cualquier contacto directo con estos animales, se lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos y se acuda de inmediato a un centro médico para recibir la atención correspondiente.