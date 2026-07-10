Nuevo sismo vuelve a generar alarma en Venezuela: videos de evacuaciones

Un nuevo sismo volvió a encender las alertas en Venezuela durante la mañana de este viernes 10 de julio.

Aunque el movimiento telúrico fue de menor intensidad que los devastadores terremotos registrados semanas atrás, el recuerdo de aquella emergencia llevó a cientos de personas a evacuar edificios y salir rápidamente a las calles como medida preventiva.

Puedes leer: Él es Moisés, niño de 11 años que abrazó a los socorristas tras el terremoto en Venezuela



La situación quedó registrada en numerosos videos compartidos en redes sociales por ciudadanos y periodistas, quienes mostraron escenas de preocupación mientras las personas abandonaban oficinas, viviendas y otros inmuebles tras sentir el movimiento de la tierra.

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el nuevo temblor tuvo una magnitud de 3.9 y ocurrió hacia las 9:53 de la mañana (hora de Colombia). El evento presentó una profundidad de 5,5 kilómetros, característica que hizo que fuera percibido por habitantes de distintas zonas del norte del país.

Las ciudades donde más se sintió fueron La Guaira y Caracas, regiones que semanas atrás también estuvieron entre las más impactadas por los fuertes terremotos que cambiaron por completo la rutina de miles de familias.

Publicidad

Puedes leer:Confirman la muerte de famosa actriz tras el terremoto en Venezuela; abrazada a su madre

Hasta el momento, las autoridades indicaron que este sismo no dejó personas heridas ni daños materiales, una noticia que brindó algo de tranquilidad en medio del ambiente de tensión que aún permanece en el país.

Publicidad

Aun así, la recomendación para quienes sintieron el movimiento fue mantenerse atentos a la información oficial y seguir las indicaciones de los organismos encargados de la gestión del riesgo.

Uno de los mensajes compartidos por Funvisis informó:

"Sismo de magnitud 3.9 registrado en el norte de Venezuela."

Ese reporte fue acompañado por los datos técnicos del evento, incluyendo la hora y la profundidad del movimiento.

Esposos se despiden tras terremoto en Venezuela /Foto: IA

Videos mostraron el momento de las evacuaciones

Minutos después del temblor comenzaron a circular numerosos videos en redes sociales que reflejaron la reacción de la ciudadanía.

En varias grabaciones se observa cómo trabajadores y residentes salen de edificios mientras otros permanecen reunidos en las calles esperando nuevas instrucciones. También hubo registros de personas relatando la intensidad con la que sintieron el movimiento, especialmente en Caracas y La Guaira.

Publicidad

El ambiente de incertidumbre estuvo marcado por la cercanía con los terremotos ocurridos hace apenas unas semanas, por lo que muchas personas optaron por actuar con rapidez apenas percibieron el sismo.

Las imágenes compartidas en redes sociales rápidamente comenzaron a viralizarse y despertaron la atención de usuarios de distintos países que siguen de cerca la situación de Venezuela.

Nuevo sismo en Venezuela de magnitud 3,9 sacude Caracas y La Guaira: reportan evacuaciones preventivas!!

El fenómeno se registró a las 10:53 a.m. hora local, con epicentro en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del 24 de junio. pic.twitter.com/DMIlgKejuG — Sally 🇸🇻🏄🏼‍♀️🇧🇿🦋🇺🇸❄️🇻🇪💎 (@terrazas_sally) July 10, 2026

Publicidad

VIA IG: venezueladeayer .



ÚLTIMA HORA | 10 de julio, 10:53am



Se sintió otro temblor de 3.9 en #Caracas.

La gente de los edificios evacuó asustada .



l #Venezuela - #Sismo - #Terremoto l pic.twitter.com/4A6cGrxD9R — DODI 👽 (@DODI_VZLA) July 10, 2026

Internacionales || Un sismo de magnitud 3.9, con epicentro en Naiguatá, se percibió este viernes a las 10:53 a. m. en Caracas, Venezuela.

Tras el movimiento telúrico, numerosas personas salieron de sus lugares de trabajo como medida de precaución. pic.twitter.com/3S4WGtD935 — InfoMundo (@NotiInfoMundo) July 10, 2026

¿Cuántos fallecidos han dejado los terremotos en Venezuela?

El nuevo sismo ocurre cuando el país todavía enfrenta las consecuencias de los dos fuertes terremotos registrados el 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, considerados entre los eventos sísmicos más impactantes de los últimos años en esa nación.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, esos movimientos telúricos han dejado cerca de 4.000 fallecidos y más de 16.000 personas heridas, cifras que reflejan la magnitud de la emergencia que continúa afectando a miles de familias.

Precisamente por ese antecedente, cualquier nuevo movimiento sísmico genera una reacción inmediata entre la población, que permanece en estado de alerta y sigue con atención cada reporte emitido por los organismos especializados.