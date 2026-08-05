Video capta en vivo el ataque a un streamer por parte de presuntos motosicarios

El video del momento exacto en el que agreden al influencer mexicano César Daniel Nolasco Gastélum se ha convertido en uno de los temas más buscados en internet.

El trágico suceso quedó registrado en una transmisión en vivo que el creador de contenido, conocido popularmente como "Cesarín" o "compasexor", realizaba para sus seguidores en la plataforma Kick.

Puedes leer: Yates, fiestas y lujos: El perfil de Francisco ‘N’, exnovio de Valeria Márquez



La grabación ha cobrado una enorme relevancia digital debido a que capturó los minutos de tensión previos al desenlace en Culiacán, Sinaloa.

¿Qué muestra el video en vivo de César Gastélum?

En el material audiovisual, que circuló rápidamente en redes sociales, se observa a César Gastélum acompañado por dos amigos en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Como parte de una dinámica para sus canales, los jóvenes vestían uniformes de repartidores de comida a domicilio. El ambiente dio un giro drástico cuando los tripulantes de una motocicleta comenzaron a merodear el área de forma sospechosa.

Publicidad

El audio del video en vivo captó el claro mal presentimiento del equipo minutos antes del ataque armado.

En la grabación se escucha a uno de sus acompañantes expresar temor: "no, oiga, me sentí bien mal. No, no, no, oiga, esos chavalos me dan miedo".

Publicidad

A pesar de la advertencia y de la intención de retirarse del lugar, los agresores a bordo de la motocicleta regresaron al área del autoservicio en cuestión de segundos.

Él era César Gastélum, el creador digital que fue agredido mientras interactuaba con sus seguidores en tiempo real en Sinaloa.

El desenlace de la transmisión en Culiacán

Las imágenes y el audio del directo registran cómo dos sujetos con cascos se aproximaron al vehículo donde se encontraba el influencer de 25 años. Sin mediar palabra, uno de los atacantes sacó un arma corta y disparó de manera directa.

Tras las detonaciones, la transmisión en vivo se cortó abruptamente, dejando a cientos de espectadores en shock al presenciar el preludio del crimen en tiempo real.

Puedes leer: Caso Valeria Márquez da un giro: revelan quién ordenó quitarle la vida a la influencer

Investigaciones basadas en la grabación

Elementos del Ejército mexicano, la Policía Estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa resguardaron la escena del crimen la noche del martes 4 de agosto de 2026.

Publicidad

La carpeta de investigación integra tanto el video del directo de Kick como las cámaras de seguridad del establecimiento comercial.

Los peritos analizan los rostros y la ruta de escape de los sospechosos captados en los alrededores. Hasta el momento, el despliegue policial no ha reportado personas detenidas, pero el análisis forense del video sigue siendo el eje principal para dar con los responsables del homicidio del joven sinaloense.

Publicidad

🚨Por respeto a nuestra audiencia y cumplimiento de las normativas digitales, hemos decidido no mostrar el material explícito dentro de esta nota. Sin embargo, si deseas ver las imágenes sin censura de la transmisión, puedes ingresar a este [LINK directo] bajo tu total responsabilidad, comprendiendo la alta sensibilidad del contenido.

