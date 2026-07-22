Enfermera encuentra sin vida a su compañera en su turno; le habrían inyectado veneno

Las autoridades de la ciudad de Meerut, en el estado de Uttar Pradesh (India), investigan el fallecimiento de una enfermera identificada como Neha, quien, según la principal hipótesis de las autoridades, habría muerto por un presunto envenenamiento dentro del hospital donde trabajaba.

Por este caso, la Policía capturó a dos hombres, Suresh, compañero de trabajo de la víctima, y su amigo Farhan, quienes son señalados de, presuntamente, haber planeado lo ocurrido e intentar alterar la escena para hacer creer que la muerte de la mujer obedecía a otra causa.

Puedes leer: Destapan último mensaje de Camila Potosí antes de desaparecer y morir; estaba embarazada



De acuerdo con las investigaciones preliminares, Neha se incorporó al hospital hace aproximadamente un año, luego del fallecimiento de su esposo. Durante ese tiempo inició una relación sentimental con Suresh, también empleado del centro médico. Sin embargo, las autoridades establecieron que el hombre estaba casado y era padre de un niño de cinco años.



Los investigadores sostienen que, durante las dos semanas previas al caso, la enfermera le habría pedido a Suresh formalizar su relación mediante el matrimonio. Según la principal hipótesis de la Policía, el acusado habría decidido planear los hechos en lugar de poner fin a la relación.

De acuerdo con los reportes policiales derivados de los interrogatorios, Suresh confesó haber realizado búsquedas en internet sobre distintos métodos para provocar la muerte de una persona.

Neha víctima de sus compañeros de turno Foto: imagen tomada de redes sociales

Publicidad

¿Cómo habría ocurrido la muerte de Neha?

Según la investigación, Suresh habría contactado a su amigo Farhan y, presuntamente, le ofreció una compensación económica a cambio de colaborar en los hechos.

Publicidad

Los investigadores indican que todo ocurrió el pasado sábado, cuando la enfermera acudió a su turno manifestando debilidad y malestar general. Aprovechando esa situación, Suresh le habría sugerido administrarle una solución intravenosa con glucosa. La Policía sostiene que, mientras la infusión era suministrada, el hombre habría mezclado una sustancia tóxica en el suero.

Puedes leer: Venezuela confirma muertes por hantavirus: ¿Qué tan expuesta está Colombia al brote?

Las pesquisas también señalan que, una vez Neha perdió el conocimiento, ambos sospechosos, presuntamente, le administraron una cantidad adicional de la misma sustancia por vía oral.

Tras el fallecimiento de la enfermera, las autoridades aseguran que los dos hombres habrían intentado alterar la escena para hacer creer que la muerte se produjo por decisión de la propia víctima. Como parte de esa presunta maniobra, Suresh habría redactado una carta de despedida falsa y la habría dejado entre las pertenencias de la mujer.

Entre las pruebas recopiladas por los investigadores se encuentran grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital, en las que, según la Policía, se observa a Suresh y Farhan saliendo del inmueble junto a Neha en un horario que coincide con el desarrollo de los hechos.

Publicidad

Actualmente, ambos permanecen detenidos mientras avanzan las diligencias judiciales. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos para establecer con precisión la sustancia que habría sido utilizada y determinar la causa del fallecimiento de la enfermera.