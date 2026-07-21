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Hombre murió tras atragantarse con un pasabocas en un banco; estaba esperando su turno

Las autoridades informaron que el hombre falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático debido a una obstrucción en las vías respiratorias.

Personas haciendo fila dentro de una sucursal bancaria con ventanillas de atención al fondo, donde se ve al hombre con las manos en su cuello
El hecho ocurrió en una sucursal bancaria donde un hombre perdió la vida tras atragantarse con un pasabocas, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Un hombre de 71 años, identificado como Domingo Silva, murió la mañana de este martes 21 de julio de 2026 dentro de una sucursal bancaria en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina.

El hecho ocurrió mientras esperaba su turno para realizar un trámite, lo que generó una emergencia médica que movilizó a empleados de la entidad, policías y personal de salud.

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El incidente se registró poco después de las 9:00 a. m. en una oficina del Banco Macro, ubicada en Buenos Aires, en el centro de Posadas. De acuerdo con los reportes oficiales, Domingo Silva había acudido al lugar para retirar una tarjeta de débito.

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Antes de ingresar a la sucursal, el hombre compró un pasabocas típico de la región, elaborado con almidón de yuca y queso. Mientras esperaba ser atendido comenzó a consumirlo, pero un fragmento del alimento quedó alojado en sus vías respiratorias, provocándole una obstrucción que le impedía respirar.

¿Qué ocurrió con Domingo Silva?

La emergencia generó momentos de angustia entre quienes se encontraban en el banco. Según informó la Policía de Misiones, empleados de la entidad, personal de seguridad y efectivos que estaban cerca del lugar reaccionaron de inmediato para auxiliar al adulto mayor.

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Como primera medida, varias personas le practicaron la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada para desalojar objetos que bloquean las vías respiratorias. Aunque lograron extraer el fragmento de alimento, Domingo Silva ya había perdido el conocimiento.

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Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y el personal médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante varios minutos, los profesionales no lograron restablecer sus signos vitales y confirmaron su fallecimiento dentro de la sucursal bancaria.

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Tras la muerte del hombre, las autoridades judiciales y policiales acordonaron el lugar para adelantar las diligencias correspondientes. El juez de Instrucción Miguel Mattos se trasladó hasta la entidad junto con una médica policial, quien determinó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio no traumático por obstrucción de las vías respiratorias por un cuerpo extraño.

Como parte de la investigación, la Dirección de Cibercrimen recopiló las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco y los investigadores tomaron declaraciones a los testigos que presenciaron la emergencia.

Asimismo, las autoridades confirmaron que Domingo Silva había llegado solo a la sucursal y descartaron que existiera algún altercado o situación previa con empleados o clientes que pudiera estar relacionada con el desenlace.

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