Venezuela confirma muertes por hantavirus: ¿Qué tan expuesta está Colombia al brote?

El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela ha encendido las alarmas en la región tras confirmar la muerte de tres personas por hantavirus en el estado de Anzoátegui.

Este anuncio oficial surge tras intensos rumores en redes sociales sobre una posible crisis sanitaria.

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Aunque las autoridades insisten en que se trata de casos de hantavirus aislados, la cercanía geográfica ha despertado una duda inmediata en el país vecino: ¿Está Colombia en riesgo por este brote?

El brote de hantavirus en Venezuela y las zonas afectadas

El reporte oficial detalla que los tres fallecimientos confirmados ocurrieron en el estado de Anzoátegui, ubicado en el noreste de Venezuela. .

Paralelamente, el gobierno investiga la muerte de dos profesionales de la salud en Barinas, un estado llanero mucho más cercano a la frontera colombiana.

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Aunque el Ministerio de Salud venezolano aclaró que no existe relación entre ambos eventos y que las muertes de Barinas siguen bajo estudio, la comunidad médica regional permanece en alerta preventiva.

Hantavirus en humanos en Colombia /Foto: IA

¿Cómo se transmite el hantavirus y cuáles son sus síntomas?

El hantavirus es una enfermedad zoonótica de origen viral. La transmisión del hantavirus ocurre principalmente a través de roedores silvestres, quienes actúan como reservorios naturales del virus.

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Los humanos se contagian al inhalar partículas de orina, heces o saliva de ratones infectados, especialmente al limpiar o permanecer en espacios cerrados que han estado expuestos a estos animales.

Entre los principales síntomas del hantavirus se encuentran:

Fiebre alta y dolores musculares intensos.

Dolores de cabeza y episodios de escalofríos.

Dificultad respiratoria severa (Síndrome Pulmonar por Hantavirus).

El comunicado oficial emitido por las autoridades venezolanas enfatizó que no existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en su territorio. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido previamente que ciertas cepas del virus sí pueden contagiarse mediante un contacto estrecho y directo con secreciones respiratorias de un paciente infectado.

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¿Existe un riesgo real de contagio para Colombia?

La frontera entre Colombia y Venezuela comparte dinámicas de alta movilidad humana y comercial.

No obstante, dado que el principal factor de contagio es el contacto ambiental con roedores infectados en zonas rurales específicas, el riesgo de una epidemia transfronteriza masiva por movimiento de personas es catalogado como bajo por los expertos.

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A pesar de esto, las autoridades sanitarias en las zonas fronterizas colombianas como Cúcuta y Arauca suelen activar protocolos de vigilancia epidemiológica ante reportes de esta magnitud.

La principal recomendación para la población que habita en sectores agrícolas o rurales es mantener medidas estrictas de higiene, ventilar espacios cerrados antes de habitarlos y almacenar los alimentos en recipientes herméticos para evitar la presencia de roedores.