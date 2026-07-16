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La Kalle  / Noticias  / Economía  / ¿Sube dos dígitos? nuevo Minhacienda revela qué pasará con el salario mínimo 2027

¿Sube dos dígitos? nuevo Minhacienda revela qué pasará con el salario mínimo 2027

¿De cuánto será el salario mínimo 2027 en Colombia? Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado, aclara el futuro del sueldo básico.

Trabajadores colombianos de oficina miran sorprendidos al revisar el pago del salario mínimo.
Miguel Gómez Martínez, anticipó que el incremento del salario mínimo 2027
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

El salario mínimo 2027 en Colombia ya comenzó a generar expectativa, pese a que faltan varios meses para que inicien las negociaciones oficiales.

El tema tomó fuerza luego de que Miguel Gómez Martínez, designado como ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella, revelara cuál será la postura económica frente al próximo aumento que recibirían millones de trabajadores.

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Las declaraciones del futuro jefe de la cartera de Hacienda marcaron una diferencia frente a los incrementos registrados en los últimos años y dejaron entrever cuál será la estrategia del nuevo Gobierno para definir el aumento del salario mínimo en 2027.

A partir del 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia y, con ello, comenzará una nueva etapa en la política económica del país. Dentro de su gabinete, Miguel Gómez Martínez será el encargado de liderar las decisiones relacionadas con las finanzas públicas, incluido el proceso de concertación para fijar el salario mínimo del próximo año.

¿Qué dijo Miguel Gómez Martínez sobre el salario mínimo 2027?

Durante una entrevista en Caracol Radio, Miguel Gómez Martínez se refirió a las expectativas sobre el incremento del salario mínimo y pidió prudencia frente a las cifras que ya comienzan a circular.

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Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de $1.750.905 mensuales, luego del incremento del 23 % decretado para 2026. Sin embargo, el futuro ministro dejó claro que el nuevo Gobierno no contempla repetir aumentos muy por encima del comportamiento de la economía.

Según explicó, cualquier incremento deberá guardar relación con la productividad del país y con la capacidad de crecimiento de la economía.

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El funcionario advirtió que un aumento excesivo puede elevar los costos de operación de las empresas, afectar la generación de empleo y tener consecuencias sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Nuevo Minhacienda revela qué pasará con el salario mínimo 2027
Nuevo Minhacienda revela qué pasará con el salario mínimo 2027

¿El aumento del salario mínimo se definirá con base en la inflación?

Miguel Gómez Martínez también se refirió al papel que tendrá la inflación en las negociaciones del salario mínimo para 2027.

El futuro ministro descartó la posibilidad de mantener incrementos que superen ampliamente el comportamiento de los precios, como ocurrió en años anteriores.

Según afirmó, el objetivo será aplicar una política salarial que permita proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin afectar la estabilidad económica del país.

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Aunque las mesas de concertación del salario mínimo entre el Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales comenzarán en el último trimestre del año, el equipo económico de Abelardo de la Espriella ya dejó clara su posición: el incremento deberá sustentarse en criterios técnicos, la evolución de la inflación, la productividad y la responsabilidad fiscal, factores que serán determinantes para definir el salario mínimo que empezará a regir en 2027.

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