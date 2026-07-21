Muere querida actriz de ‘King Kong’: revelan las causas de su inesperada muerte

La industria cinematográfica de Hollywood y los fanáticos de la saga de monstruos más famosa del mundo están de luto. Este martes se confirmó la muerte de la querida actriz Kaylee Hottle , reconocida globalmente por interpretar al entrañable personaje de Jia en las exitosas producciones de la franquicia.

Tras la conmoción inicial generada por el anuncio, la familia y las autoridades locales de Estados Unidos revelaron las causas de su fallecimiento, dejando ver una desgarradora tragedia.

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¿De qué murió Kaylee Hottle? Revelan las causas oficiales

El lamentable deceso de la joven intérprete ocurrió durante la madrugada en el estado de Maryland. Según los reportes entregados por la Oficina del Alguacil del condado de Frederick, Kaylee Hottle murió a causa de un trágico accidente automovilístico.

El vehículo en el que viajaba la actriz como pasajera se salió por completo de una carretera de dos vías. Posteriormente, terminó chocando fuertemente contra una alcantarilla de concreto.

Los investigadores policiales que acudieron al lugar de los hechos informaron que el exceso de velocidad fue el factor determinante del accidente. Tras el brutal impacto físico, los equipos de emergencia trasladaron a la joven de urgencia.

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No obstante, las autoridades médicas ratificaron que el corazón de Kaylee Hottle se detuvo por un paro cardíaco mientras se encontraba a bordo de la ambulancia camino al hospital.

¿De qué murió Kaylee Hottle

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La noticia fue comunicada inicialmente por su padre, Joshua Hottle, quien realizó una transmisión en directo.

Con evidente tristeza, utilizó el lenguaje de señas americano (ASL) para confirmar la pérdida de su hija. En su emotivo video, el padre de la joven explicó que se vio obligado a tomar un vuelo urgente desde Texas hacia Maryland para poder reclamar formalmente el cuerpo de la actriz.

Por su parte, la Texas School for the Deaf, institución educativa donde cursaba su último año de bachillerato, emitió un pronunciamiento público expresando su profundo dolor. El centro educativo pidió a la comunidad internacional absoluto respeto por la privacidad de los familiares durante este proceso de duelo tan complejo.

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¿Quién era Kaylee Hottle?

Nacida en Atlanta, Georgia, Kaylee Hottle provenía de una familia con cuatro generaciones de personas con discapacidad auditiva.

Su salto al estrellato mundial se dio en el año 2021 cuando interpretó a Jia en la película 'Godzilla vs. Kong'. Su personaje se convirtió rápidamente en el alma emocional de la trama. Jia era la única capaz de comunicarse de forma directa con King Kong mediante el lenguaje de señas, logrando humanizar al gigantesco titán.

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Su impacto actoral se consolidó en 2024 con la secuela, ganando una importante nominación a mejor actriz joven en los Premios Saturn. Más allá de los efectos especiales y las batallas de la pantalla grande, la joven estrella dedicó su corta vida a abogar por la inclusión real de la comunidad sorda en la competitiva industria del entretenimiento de Hollywood.