Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
A LA CÁRCEL: CASO VILLALBA
NIÑO HACE LLORAR A JHONNY RIVERA
"DIETA ANCESTRAL"

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nuevo temblor sacudió a Colombia este jueves: autoridades confirmaron magnitud y epicentro

Nuevo temblor sacudió a Colombia este jueves: autoridades confirmaron magnitud y epicentro

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo temblor este jueves 2 de julio. Conozca la magnitud del sismo, el epicentro y en qué zonas fue percibido.

Temblor en Colombia hoy 2 de julio: magnitud y dónde se sintió el sismo
Temblor en Colombia hoy 2 de julio: magnitud y dónde se sintió el sismo
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la tarde de este jueves 2 de julio, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió pocos días después del fuerte terremoto que afectó a Venezuela y que también fue percibido en varias zonas del país, por lo que muchas personas permanecen atentas a cualquier reporte relacionado con la actividad sísmica.

Puedes leer: Muere reina de belleza tras los terremotos en Venezuela; la encontraron cinco días después

Te puede interesar

Stuart Ortiz murió ahogado a los 40 años:
Farándula

Muere ahogado reconocido actor de telenovelas durante paseo en una popular zona turística

Influencer Nara Smith confirmó que su hija de dos años tiene cáncer
Farándula

Reconocida influencer reveló que su hija de dos años fue diagnosticada con cáncer

El más reciente evento fue reportado en horas de la tarde y, de acuerdo con la información oficial, tuvo como epicentro el departamento de Santander, una de las regiones con mayor actividad sísmica del territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre afectaciones relacionadas con este movimiento.

¿De cuánto fue el temblor en Colombia este jueves?

De acuerdo con el boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a la 1:52 de la tarde de este jueves 2 de julio.

Publicidad

El reporte oficial indicó que el movimiento tuvo una magnitud de 3,2 y una profundidad de 30 kilómetros.

El epicentro fue localizado en el municipio de Cimitarra, Santander.

Publicidad

Según los primeros reportes compartidos por ciudadanos, el movimiento fue percibido de forma leve en algunos municipios cercanos, especialmente en zonas del departamento de Santander, donde este tipo de eventos son frecuentes debido a las características geológicas de la región.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado emergencias derivadas de este temblor.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el país y actualiza sus boletines cada vez que se registra un nuevo evento.

¿Cuál ha sido el sismo más fuerte registrado en Colombia?

Tras los recientes movimientos telúricos en la región, también volvió a surgir el interés por conocer cuáles han sido los sismos más intensos registrados en la historia de Colombia.

Uno de los eventos más recordados ocurrió el 31 de enero de 1906, cuando se presentó un terremoto de magnitud 8,8 frente a las costas del Pacífico colombiano y ecuatoriano.

Puedes leer: Explicación tras el "apocalíptico" cielo rojo en Venezuela tras los terremotos

Publicidad

Ese movimiento figura entre los más fuertes registrados en América Latina.

En diferentes publicaciones que han circulado en redes sociales durante los últimos días, Colombia aparece entre los países donde se han registrado algunos de los terremotos de mayor magnitud en la región.

Publicidad

El primer lugar corresponde a Chile, que el 22 de mayo de 1960 vivió el terremoto de mayor magnitud documentado hasta la fecha, con un registro de 9,5.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Temblor

Sismo

Viral