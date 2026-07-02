Nuevo temblor sacudió a Colombia este jueves: autoridades confirmaron magnitud y epicentro

Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la tarde de este jueves 2 de julio, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió pocos días después del fuerte terremoto que afectó a Venezuela y que también fue percibido en varias zonas del país, por lo que muchas personas permanecen atentas a cualquier reporte relacionado con la actividad sísmica.

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El más reciente evento fue reportado en horas de la tarde y, de acuerdo con la información oficial, tuvo como epicentro el departamento de Santander, una de las regiones con mayor actividad sísmica del territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre afectaciones relacionadas con este movimiento.

¿De cuánto fue el temblor en Colombia este jueves?

De acuerdo con el boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a la 1:52 de la tarde de este jueves 2 de julio.

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El reporte oficial indicó que el movimiento tuvo una magnitud de 3,2 y una profundidad de 30 kilómetros.

El epicentro fue localizado en el municipio de Cimitarra, Santander.

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Según los primeros reportes compartidos por ciudadanos, el movimiento fue percibido de forma leve en algunos municipios cercanos, especialmente en zonas del departamento de Santander, donde este tipo de eventos son frecuentes debido a las características geológicas de la región.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado emergencias derivadas de este temblor.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el país y actualiza sus boletines cada vez que se registra un nuevo evento.

¿Cuál ha sido el sismo más fuerte registrado en Colombia?

Tras los recientes movimientos telúricos en la región, también volvió a surgir el interés por conocer cuáles han sido los sismos más intensos registrados en la historia de Colombia.

Uno de los eventos más recordados ocurrió el 31 de enero de 1906, cuando se presentó un terremoto de magnitud 8,8 frente a las costas del Pacífico colombiano y ecuatoriano.

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Ese movimiento figura entre los más fuertes registrados en América Latina.

En diferentes publicaciones que han circulado en redes sociales durante los últimos días, Colombia aparece entre los países donde se han registrado algunos de los terremotos de mayor magnitud en la región.

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El primer lugar corresponde a Chile, que el 22 de mayo de 1960 vivió el terremoto de mayor magnitud documentado hasta la fecha, con un registro de 9,5.