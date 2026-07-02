Muere ahogado reconocido actor de telenovelas durante paseo en una popular zona turística

El mundo del entretenimiento en República Dominicana recibió una triste noticia este 2 de julio, luego de confirmarse el fallecimiento del actor Stuart Ortiz, reconocido por su trabajo en teatro y televisión. El artista tenía 40 años y perdió la vida mientras visitaba un conocido atractivo natural ubicado en Santo Domingo Este.

De acuerdo con la información divulgada por medios , el actor se encontraba disfrutando de un recorrido por la zona conocida como Cueva del Huevo, un lugar frecuentado por visitantes y habitantes de la región debido a sus aguas cristalinas y sus formaciones naturales.

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Las circunstancias de lo ocurrido continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Stuart Ortiz?

Según los primeros reportes conocidos, Stuart Ortiz estaba acompañado por varias personas cuando ocurrió la emergencia.

El lugar donde se encontraba hace parte de un sistema de cuevas naturales muy visitado en República Dominicana y está ubicado cerca de la famosa Cueva del Indio. La zona también es conocida como Agua Loca y suele recibir a personas interesadas en actividades como el espeleobuceo.

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Las versiones conocidas hasta el momento indican que quienes estaban con el actor intentaron ayudarlo al percatarse de la situación.

Posteriormente, un grupo de rescate llegó al lugar para realizar las labores correspondientes y recuperar su cuerpo. Sin embargo, cuando lograron ubicarlo, el artista ya había fallecido.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer con precisión lo sucedido, la noticia ha generado numerosas reacciones entre colegas, seguidores y personas vinculadas al mundo artístico dominicano.

Stuart Ortiz murió ahogado a los 40 años

La Dirección General de Bellas Artes lamentó su fallecimiento

Tras confirmarse la noticia, la Dirección General de Bellas Artes de República Dominicana compartió un mensaje en sus redes sociales para despedir al actor y destacar el trabajo que venía desarrollando en los escenarios.

En el comunicado resaltó el compromiso que Stuart Ortiz mantenía con el teatro y recordó que era un artista con una carrera que seguía creciendo.

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"Se destacaba por una trayectoria artística en crecimiento y por el compromiso con la escena teatral dominicana (…) Su talento y sensibilidad dejaban ver el futuro prometedor que tenía por delante", expresó la entidad.El mensaje fue acompañado por numerosas manifestaciones de cariño de seguidores, compañeros de profesión y diferentes organizaciones culturales del país.

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¿Quién era Stuart Ortiz?

Stuart Ortiz nació en República Dominicana en 1986 y desde muy joven orientó su carrera hacia las artes escénicas.

Hizo parte del Teatro Rodante Dominicano, una institución creada en 1959 con el propósito de llevar obras teatrales y actividades culturales a diferentes comunidades del país.

Además, recibió formación profesional en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde fortaleció las bases de una carrera que con el paso de los años le permitió participar en diversas producciones teatrales.

Entre las obras en las que actuó aparecen títulos como Aleluya, Piromancia, Un sueño azul para morir, Salomé, aquí a la sombra y Mansión Herminia.

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Precisamente, esta última producción había sido estrenada apenas un mes antes de conocerse la noticia de su fallecimiento.