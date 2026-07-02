El inesperado pedido de un niño hizo quebrar a Jhonny Rivera en pleno concierto

Jhonny Rivera vivió una noche distinta durante su presentación en Ricaurte, Cundinamarca. El cantante interrumpió el show para atender la petición de Brandon, un niño que subió a la tarima para celebrar su cumpleaños junto al artista pereirano.

El menor recibió una ovación del público apenas tomó el micrófono. Muchos asistentes pensaron que pediría la tradicional canción de cumpleaños, pero sorprendió al escoger "El dolor de una partida”, una de las letras más emotivas del repertorio de Rivera.

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La elección tenía un motivo muy personal. Brandon explicó que quería dedicar esa canción a su padre, quien falleció. El ambiente cambió por completo y el silencio se apoderó del escenario mientras el niño intentaba hablar frente a miles de personas.



Antes de comenzar la interpretación, Jhonny Rivera le pidió que enviara unas palabras al cielo. Con la voz entrecortada, Brandon dijo: “Lo extraño mucho para toda la vida”. Después de esa frase rompió en llanto y abrazó con fuerza al cantante.

La reacción del pequeño también golpeó al intérprete de música popular. Jhonny Rivera admitió ante los asistentes que el momento lo estaba afectando y confesó que sentía dificultad para continuar la presentación.

¿Por qué Jhonny Rivera lloró durante su concierto en Ricaurte?

El artista explicó que la emoción del escenario coincidía con una situación difícil que atraviesa su familia. El abuelo de su esposa, Jenny López, falleció recientemente y ese duelo aumentó la sensibilidad del cantante durante el concierto.

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Cuando comenzó a interpretar la canción, Jhonny Rivera sintió un nudo en la garganta y pidió ayuda al público para seguir cantando. “Ustedes me ayudan a cantar porque tengo un nudo en la garganta”, expresó frente a los asistentes.

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La respuesta fue inmediata. Los asistentes corearon cada verso mientras el chico permanecía junto al cantante. Varias personas grabaron la escena y los videos empezaron a circular rápidamente en redes sociales.

Días antes del concierto en Ricaurte, Jenny López compartió en redes sociales el fallecimiento de su abuelo. La cantante publicó varias fotografías de su boda en las que aparece junto a él y le dedicó un mensaje de despedida.

"Adiós, abuelito de mi alma. Gracias Dios por permitirme haber disfrutado de un ser tan maravilloso", escribió Jenny López. Ese duelo familiar coincidió con el emotivo momento que vivió Jhonny Rivera sobre el escenario.

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