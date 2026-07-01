Alejandro Fernández hace delicada confesión y desata preocupación en fanáticos

Alejandro Fernández sigue cosechando éxitos mundiales, pero tras bambalinas enfrenta una complena realidad. El cantante reveló recientemente que lucha contra la depresión y la ansiedad, calificando su situación como un asunto súper serio.

El intérprete de 'Me dediqué a perderte' acaba de protagonizar un evento histórico en Guadalajara. Logró reunir a más de 270 mil personas en La Minerva durante 'La Serenata Más Grande del Mundo', un concierto gratuito donde estuvo acompañado por sus hijos Alex y Camila.

A pesar del brillo en el escenario, "El Potrillo" admitió ante la prensa que sufre de episodios constantes. “sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?”, comentó con sinceridad sobre su actual estado emocional.



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El cantante no deja su bienestar al azar y está bajo supervisión profesional rigurosa. Aseguró que se ocupa de la situación “con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo súper serio, muy importante”, según relató a los medios.

Fernández busca derribar los prejuicios que rodean a estas condiciones médicas en su país. “Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabús, porque es súper serio. Yo creo que son de los problemas más fuertes que tenemos”, señaló el artista.

Ante la pregunta sobre un posible retiro o pausa en su trayectoria, Alejandro fue honesto. Mencionó que planea priorizar su salud emocional y que eventualmente se tomará un tiempo para atenderse, buscando señales de alerta que le indiquen cuándo detener su ritmo laboral.

Esta no es la primera vez que el hijo de Vicente Fernández atraviesa un periodo oscuro en su vida. En el año 2021, tras la partida de su padre, vivió una crisis profunda que lo llevó a encerrarse en casa y abandonar sus rutinas de ejercicio y dieta saludable entonces.

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Sobre aquel amargo momento, confesó en entrevistas pasadas lo difícil que fue procesar el duelo familiar. “Me dio una depresión, me encerré en mi casa, no quería hacer nada, subí 20 kilos”, relató al detallar cómo la tristeza afectó su imagen y su disposición al trabajo.

Actualmente, el cantante se prepara para iniciar unas vacaciones junto a su pareja sentimental, Karla Laveaga. Este descanso forma parte de su estrategia para manejar la ansiedad y recargar energías antes de retomar sus compromisos en los escenarios internacionales.

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¿Qué pasará con la carrera de Alejandro Fernández tras revelar su diagnóstico?

Muchos fanáticos se preguntan si el artista abandonará definitivamente la música. Aunque mencionó pausas necesarias, por ahora se enfoca en seguir el tratamiento médico al pie de la letra para poder equilibrar su exitosa carrera con una estabilidad mental sólida.

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En lo personal, reveló que ha hablado con Karla sobre la posibilidad de casarse en una ceremonia íntima junto a sus hijos y familiares cercanos. También aseguró que no contempla tener más hijos. Además, Doña Cuquita Abarca contó que la muerte de Vicente Fernández hizo más difícil el proceso emocional que enfrenta el cantante.

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