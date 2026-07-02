Reconocida influencer reveló que su hija de dos años fue diagnosticada con cáncer

Nara Smith, una de las creadoras de contenido más populares de los últimos años, compartió una noticia que conmovió a millones de personas. A través de un video publicado en sus redes sociales, la influencer reveló que su hija Whimsy Lou, de dos años, fue diagnosticada con cáncer y que actualmente recibe tratamiento médico.

La joven, conocida por mostrar el día a día de su familia y por preparar desde cero gran parte de los alimentos que consume junto a su esposo e hijos, explicó que durante varios meses decidió mantener la situación en privado.

Sin embargo, ahora sintió que era el momento de contar lo que ha vivido su familia desde finales de 2025, cuando recibieron el diagnóstico.



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La publicación rápidamente generó miles de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes durante los últimos meses habían notado que la creadora de contenido aparecía con menor frecuencia en redes sociales.

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Nara Smith contó cómo descubrieron la enfermedad de su hija

En el video, Nara Smith explicó que todo comenzó cuando notó que algo no estaba bien con la salud de Whimsy Lou. Aunque en un principio no imaginó la magnitud de la situación, decidió llevar a la pequeña a una consulta médica para despejar cualquier duda.

Según relató, la reacción del especialista le hizo entender que era necesario realizar estudios más profundos. Poco después, la menor fue remitida a un hospital donde los médicos ordenaron varios exámenes para conocer el origen del problema.

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Tras completar las pruebas, una biopsia permitió confirmar el diagnóstico.

La influencer explicó que, además de confirmar la enfermedad, los médicos también les informaron que esta ya se había extendido, motivo por el cual era necesario iniciar un tratamiento de quimioterapia.

Durante el video, Nara no ocultó el impacto que tuvo recibir esa noticia y recordó que los meses siguientes estuvieron marcados por constantes visitas al hospital y por la adaptación de toda la familia a una nueva rutina.

¿Quién es Nara Smith?

Con apenas 24 años, Nara Smith se convirtió en una de las creadoras de contenido más reconocidas gracias a los videos en los que prepara recetas completamente caseras.

En sus publicaciones suele elaborar desde cero productos como panes, galletas, dulces y otros alimentos, una característica que la hizo viral y le permitió reunir millones de seguidores.

Su estilo de vida también despertó interés por mostrar una alimentación basada en preparaciones hechas en casa, evitando en gran medida los alimentos ultraprocesados.

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Además de su contenido culinario, la influencer suele compartir momentos familiares junto a su esposo, el modelo Lucky Blue Smith, de 28 años.

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La pareja tiene cuatro hijos: Rumble Honey, nacida en 2020; Slim Easy, nacida en 2022; Whimsy Lou, nacida en 2024, y Fawnie Golden, nacida en 2025.

Los particulares nombres elegidos para sus hijos también han sido tema de conversación entre sus seguidores y han contribuido a que la familia permanezca constantemente en el centro de atención en redes sociales.

