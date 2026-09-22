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La Kalle  / Noticias  / Economía  / El Whisky Escocés del D1 que cuesta menos de $40.000; su ingrediente clave es la malta

El Whisky Escocés del D1 que cuesta menos de $40.000; su ingrediente clave es la malta

Si buscas una alternativa de destilado elaborado en Escocia sin salirte del presupuesto, este blended scotch whisky combina maltas y granos seleccionados en una presentación de 700 ml disponible por $39.950.

Gaelik Blended Scotch Whisky: precio de 700 ml, ingredientes y registro Invima
Gaelik Blended Scotch Whisky: precio de 700 ml, ingredientes y registro Invima
Foto: D1 y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Si estás buscando una opción accesible dentro del segmento de licores importados, seguro te has topado en las tiendas D1 con una oferta que llama la atención por su origen y por su precio competitivo.

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Se trata del Whisky Escocés Gaelik de 700 ml, una bebida alcohólica importada cuyo costo es de $39.950. Esta presentación comercial se traduce en un valor unitario de $57,07 por mililitro, posicionándose dentro del catálogo comercial de licores como un destilado de bajo costo.

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Este producto está categorizado como un Blended Scotch Whisky, lo que significa que su formulación no proviene de un único grano, sino de la combinación de diferentes insumos seleccionados.

Si revisas su ficha técnica comercial bajo el código PLU 12002277, notarás que su proceso de elaboración y sus especificaciones técnicas responden a los métodos tradicionales de la industria escocesa.

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¿Qué características tiene el whisky Gaelik de D1 y cómo está elaborado?

Para comprender el perfil del whisky escocés Gaelik, es clave revisar los ingredientes principales y el modo de fabricación que definen su sabor y estructura.

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Este producto es elaborado directamente en Escocia mediante métodos tradicionales en finas barricas de roble, un factor fundamental en el añejamiento de este tipo de destilados.

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El ingrediente clave y el secreto de su perfil aromático radican en su formulación: una cuidadosa mezcla de maltas y granos seleccionados por expertos maestros.

Whisky Escocés Gaelik de D1: precio, características y graduación alcohólica
Whisky Escocés Gaelik de D1: precio, características y graduación alcohólica
Foto: D1

Esta combinación entre la malta y los granos da como resultado un licor con una combinación suave y equilibrada, pensada para adaptarse a distintos tipos de paladar.

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A nivel de especificaciones técnicas del contenido, la botella cuenta con un volumen neto de 700 ml y una graduación de 40% de volumen de alcohol (40°). Asimismo, en la ficha del producto se detalla que su modo de fabricación es de carácter industrial y su origen es importado.

En cuanto a su presentación física, el envase tiene unas dimensiones de 30 cm de alto por 7 cm de ancho. Su botella verde de vidrio viene acompañada de una etiqueta dorada con detalles oscuros donde se resalta la marca Gaelik, el sello de Blended Scotch Whisky y el registro de sus 40° de alcohol.

¿Cuál es el precio, contenido y registro sanitario del whisky escocés Gaelik?

Al analizar la relación entre costo y volumen, el whisky Gaelik de 700 ml se vende a un precio público de $39.950 en la sección de licores y vinos.

En el ámbito normativo y de control de alimentos y bebidas en Colombia, el producto cuenta con su correspondiente Registro Sanitario Invima 2019L-0010216, lo que valida legalmente su importación y comercialización en el país.

Debido a su graduación alcohólica del 40%, la etiqueta y el punto de venta recuerdan la legislación sobre bebidas embriagantes: es un producto clasificado como solo para mayores de 18 años y no apto para menores de edad.
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¿Cómo se puede consumir el whisky escocés Gaelik según sus especificaciones?

De acuerdo con la guía de uso del fabricante, este licor debe consumirse siempre con moderación. Gracias a su composición de maltas y granos que le otorga un cuerpo suave, la marca señala tres modalidades principales para disfrutarlo:

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  • Solo: servido directamente para apreciar la mezcla de maltas y las notas de su paso por las barricas de roble.
  • Con hielo: una forma clásica que permite enfriar la bebida y suavizar la percepción del volumen alcohólico.
  • En cócteles clásicos: como base para preparaciones combinadas donde el carácter del whisky escocés se integre con otros ingredientes.

Con estas especificaciones, el whisky escocés Gaelik se consolida en el catálogo de D1 como un blended scotch de 700 ml, 40° de alcohol y registro Invima por un valor inferior a los $40.000.

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