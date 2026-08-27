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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Natalia París fue grabada haciendo compras en un D1 de Bogotá: “La calle está dura”

Natalia París fue grabada haciendo compras en un D1 de Bogotá: “La calle está dura”

La reconocida modelo y DJ fue grabada dentro del establecimiento comercial, hecho que generó múltiples comentarios en redes sociales.

Natalia París con un recuadro superior derecho que muestra a la modelo realizando compras en la caja de una tienda D1
Un video viral captó a la modelo y DJ colombiana Natalia París realizando sus compras en D1
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Natalia París se convirtió en el centro de la conversación digital esta semana luego de que se difundiera un video suyo en redes sociales. En las imágenes, captadas en una sede de la cadena de tiendas de descuento D1 en Bogotá, se observa a la reconocida modelo y DJ haciendo compras.

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El hecho llamó la atención de los internautas debido a que la artista, históricamente asociada con el glamour, la moda y la belleza, apareció realizando una actividad cotidiana para millones de colombianos.

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La grabación, publicada en TikTok, muestra a la modelo paisa esperando pacientemente su turno en la fila de cobro del establecimiento.

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En la toma se aprecia cómo la artista finaliza la transacción y paga sus compras mediante un código QR. Sin embargo, el video no permite conocer cuáles fueron los productos que adquirió ni el valor total de la factura.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video de Natalia París?

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La divulgación de las imágenes generó opiniones divididas entre los cibernautas. Algunos reaccionaron con humor y relacionaron la presencia de la modelo en el establecimiento con la situación económica que atraviesa el país.

Frases como “Hasta Natalia París compra en D1”, “La calle está muy dura” y “La crisis está difícil” aparecieron entre los comentarios de quienes se sorprendieron al verla haciendo mercado en la reconocida cadena de tiendas.

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Por otro lado, otros usuarios defendieron la decisión de la artista y cuestionaron los estigmas asociados con comprar en establecimientos populares.

Algunos internautas señalaron que cuidar el presupuesto y tomar decisiones de consumo responsable no depende del nivel socioeconómico, sino de la manera en que cada persona administra sus recursos.

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El video también generó comentarios sobre la manera en que las redes sociales permiten mostrar facetas más cotidianas de las celebridades, alejadas de las imágenes producidas que suelen compartir en sus perfiles profesionales.

Hasta el momento, Natalia París no se ha pronunciado directamente sobre la grabación ni sobre los comentarios que ha generado su aparición en el establecimiento.

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La modelo y empresaria es reconocida por su extensa trayectoria en el mundo del modelaje y, en los últimos años, ha enfocado parte de su carrera en la música como DJ y productora, con presentaciones en géneros como Afro House y Tech House.

Además, lidera su sello discográfico independiente, Sincrodestino Music, y cuenta con una marca dedicada a productos de belleza y cuidado personal.

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