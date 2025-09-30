Natalia París revela que es autista; así sacó su diagnóstico y se ayuda de hongos

En la reciente entrevista para Desnúdate con Eva, de Eva Rey, la modelo y empresaria Natalia París reveló que descubrió que supuestamente tiene autismo.

París aclaró que este hallazgo no proviene de un diagnóstico profesional, sino que se valió de la Inteligencia Artificial (IA) para conocer detalles sobre su comportamiento. Específicamente, mencionó haberle preguntado a Chat GPT y realizado "un test largo".

La artista encuentra un aspecto positivo en esta condición, refiriéndose al hiperfoco, una cualidad que permite a la persona "obsesionarse con el tema tanto que te vuelve muy bueno".

Este autodiagnóstico está directamente relacionado con la lucha que ha mantenido toda su vida contra el déficit de atención.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), según Medline Plus, es una condición que afecta las habilidades sociales y de comunicación "normales", presentándose usualmente entre los dos o tres primeros años de vida con síntomas como sensibilidad a los cinco sentidos, molestia por alteraciones en la rutina y dificultad para mantener una conversación.

La sospecha de autismo y el déficit de atención crónico han impulsado a París a buscar nuevos caminos para su bienestar. La modelo ha intentado mejorar su concentración para sentirse "más aquí en este mundo".

Para lograr una mejor concentración, París confesó que consume microdosis de hongos con regularidad, lo cual ha sido de gran ayuda, especialmente en su etapa como DJ de afro house y música espiritual.

Sin embargo, su experiencia con otras sustancias ancestrales no fue positiva. Como parte de su trabajo, que la lleva a lugares paradisíacos, probó el yagé. Describió esta vivencia como "la peor sensación de la vida", recordando que: "Experimenté la muerte, me metí en unos túneles de colores, vomité", comentó.

Debido a esta experiencia, la DJ no recomienda el yagé, sugiriendo que es más fácil la conexión espiritual a través de la meditación y cerrando los ojos para conectar con Dios, como lo explica e el siguiente video:

En el marco de esta transformación personal, París también abordó su vida amorosa. Actualmente se encuentra soltera y lleva dos años sin pareja, siendo este el periodo más largo de celibato.

La artista explicó que se define como demisexual. Esta orientación implica que el deseo sexual solo surge a partir de una conexión emocional profunda o sentimientos.

París añadió que, debido a su exigencia en el plano afectivo, por el momento se siente "como si fueras asexual", pues "no piensa en sexo, no le hace falta, no le gusta ningún hombre".

No obstante, aseguró que si llega a enamorarse, la pasión es intensa. La modelo reafirmó que está enfocada en un proceso personal, cuidando su energía y volviéndose más exigente al momento de entablar un vínculo afectivo.