Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
¿NATALIA PARÍS ES AUTISTA?
KARINA GARCÍA SOLTERA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Natalia París revela que es autista; así sacó su diagnóstico y se ayuda de hongos

Natalia París revela que es autista; así sacó su diagnóstico y se ayuda de hongos

La modelo y DJ Natalia París generó controversia al revelar su 'diagnóstico' de autismo. Este proceso de autodescubrimiento se enmarca en una etapa de redefinición personal.