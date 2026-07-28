¿Adiós a las multas por no ir a las asambleas de conjuntos residenciales? Nuevas reglas

Si vives en un edificio o en un conjunto residencial en Colombia, seguramente sabes lo que significa la presión de asistir a las asambleas de copropietarios para evitar un golpe al bolsillo.

Sin embargo, las reglas de juego podrían estar a punto de cambiar a tu favor. Actualmente, el Congreso de la República adelanta un proyecto de ley que busca modernizar la Ley 675 de 2001, la norma que hoy regula todo lo relacionado con la propiedad horizontal en nuestro país.

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Esta iniciativa surge con el objetivo principal de fortalecer tus derechos como propietario o inquilino y ponerle un freno a ciertas prácticas de las administraciones que hoy generan mucha controversia.



Lo más importante que debes saber es que este cambio impactaría a millones de personas que habitan en este tipo de viviendas, buscando que la convivencia sea más justa y transparente.

¿Se eliminarán las multas por inasistencia a las asambleas en Colombia?

Esta es la pregunta que muchos se hacen y la respuesta corta es que el proyecto busca que dejen de ser automáticas.

Uno de los puntos que más interés ha despertado en esta reforma es, precisamente, la regulación de las sanciones por no asistir a las asambleas de copropietarios.

La propuesta plantea que estas multas no puedan ser impuestas de manera automática ni que queden sujetas únicamente al criterio de la administración o de lo que diga el reglamento interno sin un proceso previo.

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El objetivo central es que tú tengas la oportunidad de ejercer tu derecho a la defensa antes de que te llegue el cobro.

Los promotores de la ley argumentan que, en muchos casos, las multas terminan siendo desproporcionadas o se imponen sin que exista un debido proceso.

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Con la nueva norma, debería existir un procedimiento claro para determinar si realmente hubo un incumplimiento justificado o no, garantizando así que no te sancionen de forma injusta.

¿Qué otros cambios propone la nueva ley de propiedad horizontal?

La reforma no solo se queda en el tema de las multas; también busca que la tecnología trabaje a tu favor.

El proyecto incorpora herramientas legales para facilitar que participes en las decisiones de tu comunidad mediante el uso de reuniones virtuales o mixtas.

Esta modalidad, que se volvió común en los últimos años, tendría ahora un respaldo legal mucho más sólido, permitiéndote estar presente en las decisiones importantes de tu conjunto sin necesidad de estar físicamente en un salón.

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Además, el proyecto de ley tiene un enfoque fuerte en la transparencia. Se busca que todos los que habitan en una copropiedad tengan un mayor acceso a la información sobre cómo se administra el conjunto.

Esto incluye tener claridad total sobre el manejo de los recursos económicos, cuáles son exactamente tus obligaciones financieras y cómo funcionan los procedimientos internos de la administración.

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Es fundamental que tengas en cuenta que, aunque hay mucha expectativa, estas reglas aún no son ley. El proyecto todavía debe superar varios debates en el Congreso de la República para ser aprobado definitivamente.

Mientras ese trámite se completa, la ley que sigue vigente es la 675 de 2001, lo que significa que hoy las multas se siguen aplicando según lo que diga el reglamento de tu conjunto, siempre y cuando respeten las garantías legales actuales.