Así puedes eliminar los puntos ciegos de tu carro: solo debes ajustar los espejos

Conducir de forma segura requiere adoptar acciones preventivas clave. Según los expertos en seguridad vial, la correcta graduación de los espejos retrovisores del carro es una de las medidas más importantes que debes tomar antes de poner en marcha el vehículo.

Un automóvil cuenta con tres retrovisores esenciales, los dos espejos exteriores laterales y el central interior. Estos elementos deben estar correctamente ajustados para ampliar el campo de visión del conductor y reducir las zonas que quedan fuera de su alcance visual.

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La Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) determinó en su estándar Paper 950601 que la posición de los espejos retrovisores debe ajustarse de manera adecuada con el objetivo de maximizar la visibilidad hacia el exterior y reducir los ángulos muertos.



¿Cómo graduar los espejos retrovisores del carro para evitar puntos ciegos?

Uno de los puntos clave que detalla esta organización internacional de ingeniería es que, al realizar el ajuste, se debe “eliminar la superposición del vehículo propio”. De esta manera, en los espejos laterales no debería ser necesario mantener una amplia parte del costado del vehículo dentro del campo de visión, ya que esto limita la visibilidad de los carriles contiguos.

Para comenzar con el proceso de ajuste, es fundamental adoptar primero una posición correcta al volante. El conductor debe sentarse de manera cómoda y mantener la postura habitual que utilizará durante la conducción, ya que los espejos deben regularse tomando como referencia su posición al manejar.

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En el caso del espejo lateral izquierdo, este debe ajustarse de manera que permita ampliar la visión del carril contiguo. La idea es reducir al mínimo la zona del propio vehículo que aparece reflejada y conseguir una visión más amplia de lo que ocurre a los lados.

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Por otro lado, para graduar correctamente el espejo lateral derecho, el conductor puede inclinar ligeramente el torso hacia el centro del vehículo, entre los asientos delanteros. Desde esta posición, debes ajustar el retrovisor hasta que apenas pueda visualizar una pequeña parte del costado del carro.

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Al regresar a la postura habitual de conducción, el espejo permitirá ampliar el campo de visión hacia el carril contiguo y reducir la zona que queda fuera del alcance de los retrovisores. El espejo central también cumple una función fundamental. Este debe estar ajustado de manera que permita encuadrar el panorámico trasero y ofrecer una visión completa de la vía que se encuentra detrás del vehículo, sin que el conductor tenga que girar la cabeza.

¿Qué recomiendan los expertos internacionales para reducir los puntos ciegos?

A pesar de realizar una correcta graduación de los espejos, es importante recordar que ningún ajuste elimina por completo los puntos ciegos. Por esta razón, la Dirección General de Tráfico de España (DGT) recomienda complementar el uso de los retrovisores con una comprobación visual antes de realizar determinadas maniobras.

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De esta manera, antes de cambiar de carril, incorporarse a una vía o realizar otra maniobra que pueda comprometer a otros usuarios, el conductor debe comprobar que no haya vehículos en la zona que queda fuera de los espejos.

Agencias y organizaciones internacionales relacionadas con la seguridad vial, entre ellas la SAE, la AAA y la DGT de España, establecieron diferentes recomendaciones para mejorar la visibilidad durante la conducción. La correcta colocación de los espejos retrovisores permite ampliar el campo visual del conductor y disminuir las zonas que no pueden observarse directamente, lo que contribuye a reducir el riesgo de accidentes de tránsito.