Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
EMERGENCIA QUIDBÓ
MAMÁ AGREDE HIJO
TEMBLORES HOY

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Así puedes eliminar los puntos ciegos de tu carro: solo debes ajustar los espejos

Así puedes eliminar los puntos ciegos de tu carro: solo debes ajustar los espejos

Varias agencias internacionales señalaron algunas pautas que deben seguir los conductores para evitar los puntos ciegos al manejar.

Vista desde el interior de un automóvil enfocando el espejo retrovisor central que refleja una carretera
Ajustar adecuadamente los espejos retrovisores del carro permite eliminar los puntos ciegos
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Conducir de forma segura requiere adoptar acciones preventivas clave. Según los expertos en seguridad vial, la correcta graduación de los espejos retrovisores del carro es una de las medidas más importantes que debes tomar antes de poner en marcha el vehículo.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Un automóvil cuenta con tres retrovisores esenciales, los dos espejos exteriores laterales y el central interior. Estos elementos deben estar correctamente ajustados para ampliar el campo de visión del conductor y reducir las zonas que quedan fuera de su alcance visual.

Últimas noticias

llaves-limpiadas-con-vinagre.jpg
Información de servicio

Vinagre sobre las llaves: para qué sirve y cómo usarlo para quitar suciedad

sabanas-de-cama.jpg
Información de servicio

¿Sigues durmiendo con las mismas sábanas? Esta es la señal de que ya deberías cambiarlas

Puedes leer: ¿Tienes moto eléctrica? Estos son los costos oficiales de SOAT y tecnomecánica 2026

La Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) determinó en su estándar Paper 950601 que la posición de los espejos retrovisores debe ajustarse de manera adecuada con el objetivo de maximizar la visibilidad hacia el exterior y reducir los ángulos muertos.

¿Cómo graduar los espejos retrovisores del carro para evitar puntos ciegos?

Uno de los puntos clave que detalla esta organización internacional de ingeniería es que, al realizar el ajuste, se debe “eliminar la superposición del vehículo propio”. De esta manera, en los espejos laterales no debería ser necesario mantener una amplia parte del costado del vehículo dentro del campo de visión, ya que esto limita la visibilidad de los carriles contiguos.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Para comenzar con el proceso de ajuste, es fundamental adoptar primero una posición correcta al volante. El conductor debe sentarse de manera cómoda y mantener la postura habitual que utilizará durante la conducción, ya que los espejos deben regularse tomando como referencia su posición al manejar.

Publicidad

Te puede interesar

Carro electrico cargandose en estacion publica mientras su dueño tramita la devolucion de IVA en Colombia.
Economía

Si tienes este tipo de carro puedes reclamar millonario beneficio antes de que venza el plazo

Dispositivo de fotodetección electrónica instalado en un poste vial en Bogotá.
Bogotá

Fecha en que las nuevas fotomultas de Bogotá dejarán de ser pedagógicas y costarán dinero

En el caso del espejo lateral izquierdo, este debe ajustarse de manera que permita ampliar la visión del carril contiguo. La idea es reducir al mínimo la zona del propio vehículo que aparece reflejada y conseguir una visión más amplia de lo que ocurre a los lados.

Publicidad

Por otro lado, para graduar correctamente el espejo lateral derecho, el conductor puede inclinar ligeramente el torso hacia el centro del vehículo, entre los asientos delanteros. Desde esta posición, debes ajustar el retrovisor hasta que apenas pueda visualizar una pequeña parte del costado del carro.

Puedes leer: ¿Lo llevas en tu auto? Este objeto podría hacer que te anulen la licencia de conducción

Al regresar a la postura habitual de conducción, el espejo permitirá ampliar el campo de visión hacia el carril contiguo y reducir la zona que queda fuera del alcance de los retrovisores. El espejo central también cumple una función fundamental. Este debe estar ajustado de manera que permita encuadrar el panorámico trasero y ofrecer una visión completa de la vía que se encuentra detrás del vehículo, sin que el conductor tenga que girar la cabeza.

¿Qué recomiendan los expertos internacionales para reducir los puntos ciegos?

A pesar de realizar una correcta graduación de los espejos, es importante recordar que ningún ajuste elimina por completo los puntos ciegos. Por esta razón, la Dirección General de Tráfico de España (DGT) recomienda complementar el uso de los retrovisores con una comprobación visual antes de realizar determinadas maniobras.

Te puede interesar

mujer-examen-de-conduccion.jpg
Nación

Ojo si vas a sacar el pase: este nuevo examen será obligatorio desde septiembre

Trámite de duplicado de licencia de conducción en Bogotá por pérdida o robo ante el RUNT y la Ventanilla Única de Servicios
Información de servicio

¿Se te perdió la licencia de conducción? pasos y precios para sacar el duplicado

Publicidad

De esta manera, antes de cambiar de carril, incorporarse a una vía o realizar otra maniobra que pueda comprometer a otros usuarios, el conductor debe comprobar que no haya vehículos en la zona que queda fuera de los espejos.

Agencias y organizaciones internacionales relacionadas con la seguridad vial, entre ellas la SAE, la AAA y la DGT de España, establecieron diferentes recomendaciones para mejorar la visibilidad durante la conducción. La correcta colocación de los espejos retrovisores permite ampliar el campo visual del conductor y disminuir las zonas que no pueden observarse directamente, lo que contribuye a reducir el riesgo de accidentes de tránsito.

Relacionados

Servicio

Colombia