La foto en el avión que confirma el regreso de Beto Coral tras ser deportado de EEUU

Beto Coral volvió a convertirse en tendencia luego de que se confirmara su deportación de Estados Unidos.

El creador de contenido y activista político, cuyo nombre completo es Franklin Humberto Coral Garrido, fue expulsado del territorio estadounidense y ya circula en redes sociales la primera imagen en la que aparece a bordo del avión que lo traslada de regreso a Colombia.

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La primera foto de Beto Coral deportado ha generado una ola de reacciones. En la imagen se observa al influenciador a bordo del avión en el que también viajan otros ciudadanos colombianos que fueron deportados, una escena que rápidamente se volvió viral y reavivó el debate sobre su situación migratoria y su futuro político tras regresar al país.

Beto Coral, deportado /Foto: redes sociales

¿Quién es Beto Coral?

Beto Coral, nacido en Medellín en 1986, es hijo del capitán de la Policía Humberto Coral Caballero, quien murió en 1994 después de participar en el operativo en el que fue abatido Pablo Escobar.

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Ese episodio marcó su historia personal y posteriormente inspiró parte de su libro autobiográfico, además de convertirse en uno de los temas que ha mencionado durante su trayectoria como creador de contenido.

En 2015, Beto Coral salió de Colombia y se estableció en Estados Unidos, donde aseguró haber recibido amenazas contra su integridad. Desde ese país consolidó una amplia comunidad de seguidores en redes sociales gracias a sus videos de opinión sobre la actualidad política colombiana.

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Con el paso de los años, Beto Coral se convirtió en una de las voces más visibles de apoyo al gobierno de Gustavo Petro y en un fuerte crítico de distintos sectores de la derecha colombiana. Esa actividad también lo llevó a protagonizar diversos procesos judiciales y, posteriormente, a aspirar al Congreso como representante de los colombianos en el exterior.

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¿Por qué deportaron a Beto Coral?

La situación cambió luego de que Beto Coral fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Inicialmente, las autoridades estadounidenses señalaron que el procedimiento estaba relacionado con el vencimiento de los términos de su visado.

Sin embargo, posteriormente comenzaron a circular documentos que, según se conoció, mostraban otros elementos dentro del proceso migratorio.

El caso también generó reacciones desde Colombia y provocó un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien calificó lo ocurrido como un acto de persecución política contra el creador de contenido.

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Mientras tanto, la imagen de Beto Coral en el avión que lo trae de regreso a Colombia continúa circulando ampliamente en redes sociales y se ha convertido en uno de los registros más comentados del caso.