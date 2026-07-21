Remate de casas del Estado: apartamentos desde $25 millones y financiación del 90%

Comprar casa propia en Colombia es una meta cada vez más alcanzable gracias a las alternativas de comercialización del Estado. Una de las opciones más atractivas del mercado actual surge de la alianza estratégica entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Esta cooperación permite a los ciudadanos adquirir propiedades incautadas o administradas por el gobierno con una financiación de hasta el 90% del valor comercial, eliminando la barrera de la costosa cuota inicial.

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Catálogo de remates de la SAE: Propiedades desde $25 millones

La oferta de inmuebles disponibles varía constantemente según las convocatorias y las regiones del país.

Dentro de las oportunidades vigentes más destacadas del inventario estatal se encuentran:

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Garaje en Cali ($25.000.000) : Espacio de 12,5 m² ubicado en estrato 4 (Código: GAR-3450-2025).

: Espacio de 12,5 m² ubicado en estrato 4 (Código: GAR-3450-2025). Local comercial en Bogotá ($35.125.723) : Ubicado en el sector de Altos de Chozica, Suba. Cuenta con un descuento sobre su precio comercial original de 52 millones de pesos (Código: LOC-0073-2025).

: Ubicado en el sector de Altos de Chozica, Suba. Cuenta con un de 52 millones de pesos (Código: LOC-0073-2025). Casa en Tuluá ($68.415.923) : Vivienda de 31 m² construidos y lote de 60,5 m² en estrato 3 (Código: CAS-2879-2025).

: Vivienda de 31 m² construidos y lote de 60,5 m² en estrato 3 (Código: CAS-2879-2025). Casa en Carolina, Antioquia ($85.944.955): Inmueble de 59,5 m² de área construida situado en estrato 2.

¿Qué son los inmuebles de la SAE y por qué son tan baratos?

La Sociedad de Activos Especiales es la entidad encargada de administrar y comercializar los bienes que pasan a manos del Estado mediante procesos de extinción de dominio, embargos y liquidaciones judiciales.

Dado que el propósito principal del gobierno es transferir estos activos para recaudar fondos públicos, el catálogo de propiedades de la SAE incluye viviendas urbanas, locales, fincas y lotes con precios sustancialmente menores a los del mercado inmobiliario tradicional.

Dian abrió remates de casas y vehículos hasta el 27 de julio /Foto: IA

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Así funciona el crédito de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro

El principal beneficio de esta alianza es que los compradores no necesitan disponer de grandes sumas de capital inicial. El Fondo Nacional del Ahorro facilita la adquisición mediante créditos hipotecarios que cubren el 90% del costo total del inmueble.

pciones No VIS. Además, una de las mayores ventajas competitivas de este programa es que no existen restricciones por la antigüedad de la vivienda, permitiendo financiar estructuras usadas o construidas hace varias décadas bajo las tasas de interés preferenciales que ofrece el FNA.

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Requisitos para acceder a la financiación del 90%

Para postularse a la compra de estos remates y obtener el beneficio crediticio, los interesados deben cumplir con las condiciones básicas de la entidad financiera:



Afiliación activa: Estar vinculado formalmente al FNA mediante el recaudo de cesantías o un plan de Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Rango de edad permitido: Tener entre 18 y 75 años al momento de radicar y aprobar la solicitud del préstamo. Capacidad de pago demostrable: Superar con éxito el estudio de perfil económico para respaldar las cuotas mensuales de la hipoteca.

Los ciudadanos interesados pueden revisar la disponibilidad geográfica, los términos de postulación y el inventario fotográfico completo ingresando directamente a la plataforma de la Sociedad de Activos Especiales, donde se actualizan los listados de cada subasta pública de forma oficial.

Remates de viviendas de la SAE con FNA: Catálogo desde $25 millones

Paso a paso para comprar un inmueble de la SAE

Buscar la propiedad: Ingresa al portal de la Sociedad de Activos Especiales, filtra por ciudad y copia el código del inmueble. Preaprobar el crédito: Ve al Fondo Nacional del Ahorro y solicita el aval de tu crédito hipotecario del 90%. Registrarse para ofertar: Crea un usuario en la plataforma digital de subastas autorizada "El Martillo" del Banco Popular. Pagar la garantía: Realiza un depósito virtual (del 20% al 40% del valor base del bien) mediante PSE para habilitar tu participación. Si no ganas, el dinero se te devuelve por completo.

¿Cómo funciona el inicio de la puja?