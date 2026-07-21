Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¡ESTO LE DIJO CUCURELLA A MESSI!
CAMILA POTOSÍ: ¿DÓNDE ESTÁ EL BEBÉ?
¿COLOMBIA EN RIESGO POR HANTAVIRUS?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Aeropuertos de Colombia negarán entrada o salida por este detalle en el pasaporte

Aeropuertos de Colombia negarán entrada o salida por este detalle en el pasaporte

Las autoridades de Migración Colombia y las aerolíneas aplican estrictos controles. Conoce por qué podrían anular tu ingreso o salida del país.

Fila de pasajeros en el control de Migracion Colombia mostrando sus pasaportes en el aeropuerto.
Las terminales aéreas del país no permitirán el abordaje de pasajeros con documentos vencidos o dañados.
/Foto: creada con IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Las autoridades migratorias y las aerolíneas en Colombia han tomado medidas drásticas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas internacionales en los principales terminales aéreos del país.

Se ha confirmado que los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla anularán el ingreso y la salida de ciudadanos que intenten realizar un viaje internacional sin haber renovado su documentación obligatoria o que hayan postergado el trámite correspondiente.

Puedes leer: El único documento que frena tu deportación inmediata de Estados Unidos si eres colombiano

Te puede interesar

Consulta legal sobre la Ley de Sucesiones 1934 de 2018 y restricciones para vender inmuebles en Colombia
Información de servicio

Ley obligaría a miles de herederos a esperar 10 años para vender inmuebles

Obrero de construcción trabajando en obra en Colombia en medio de la reducción de la jornada laboral a 42 horas.
Información de servicio

La condición para que tu empresa no te quite el 'día de la familia' si ya trabajas 42 horas

El impacto de viajar con el pasaporte vencido en Colombia

Muchos viajeros cometen el error de asumir que los controles migratorios solo revisan la identidad al momento de abordar. Sin embargo, si una persona intenta viajar con el pasaporte vencido en Colombia, las aerolíneas tienen la facultad legal de negar el embarque de forma inmediata.

Esta verificación rigurosa se realiza durante el proceso de check-in o en la entrega de equipaje, antes de que el pasajero llegue a los filtros de seguridad.

Las compañías aéreas imponen estas restricciones debido a que se exponen a graves sanciones económicas internacionales si transportan a un pasajero con documentación inválida.

Publicidad

Además, las terminales como el Aeropuerto El Dorado de Bogotá o el José María Córdova de Medellín han automatizado gran parte de sus procesos con tecnologías como el Biomig, sistema que bloquea el acceso automáticamente si el pasaporte no está vigente.

Pasaporte colombiano: conoce cómo puedes agendar tu cita por internet
Así puedes agendar tu cita para solicitar el pasaporte
/Fotos: Getty Images y captura de pantalla Cancillería

¿Qué países permiten viajar sin pasaporte a los colombianos?

A pesar de las estrictas restricciones globales, existen excepciones fundamentadas en acuerdos internacionales y regionales. Los ciudadanos colombianos pueden viajar sin pasaporte utilizando únicamente la cédula de ciudadanía digital o física hacia los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur. Entre estos destinos autorizados se encuentran:

  • Ecuador
  • Perú
  • Bolivia
  • Argentina
  • Brasil
  • Chile
  • Uruguay
  • Paraguay

Es fundamental aclarar que esta excepción no aplica para la mayoría de los destinos internacionales. Para viajar a Norteamérica, Europa, Asia o cualquier país fuera de estos convenios sudamericanos, presentar un pasaporte vigente y en perfecto estado sigue siendo un requisito estrictamente obligatorio e insustituible.

Publicidad

Requisitos y recomendaciones para evitar la cancelación del viaje

Para evitar contratiempos de última hora y garantizar una salida o ingreso exitoso al territorio nacional, las autoridades de Migración Colombia recomiendan revisar la documentación al menos tres meses antes de la fecha del vuelo.

Puedes leer: Así puedes ahorrar dinero en trámite de tu pasaporte si votaste; hay descuento del 10%

Los principales documentos que revisan las autoridades antes de un viaje son:

  1. Vigencia mínima del pasaporte: Múltiples países de la Unión Europea y Estados Unidos exigen que el documento tenga una validez restante de al menos 3 o 6 meses desde el día de llegada.
  2. Visados y permisos: Verificar si el destino solicita visas físicas o formularios electrónicos previos (como el ESTA o el ETIAS).
  3. Formularios migratorios obligatorios: Completar el prerregistro obligatorio Check-Mig de Colombia, tanto para salir como para ingresar al país.

Si tu documento está próximo a expirar, debes agendar una cita prioritaria en las gobernaciones departamentales o en las sedes de la Cancillería en Bogotá para renovar el pasaporte antes de presentarte en el aeropuerto.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Migración Colombia

Aeropuerto El Dorado

Pasaporte