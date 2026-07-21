Aeropuertos de Colombia negarán entrada o salida por este detalle en el pasaporte

Las autoridades migratorias y las aerolíneas en Colombia han tomado medidas drásticas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas internacionales en los principales terminales aéreos del país.

Se ha confirmado que los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla anularán el ingreso y la salida de ciudadanos que intenten realizar un viaje internacional sin haber renovado su documentación obligatoria o que hayan postergado el trámite correspondiente.

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El impacto de viajar con el pasaporte vencido en Colombia

Muchos viajeros cometen el error de asumir que los controles migratorios solo revisan la identidad al momento de abordar. Sin embargo, si una persona intenta viajar con el pasaporte vencido en Colombia, las aerolíneas tienen la facultad legal de negar el embarque de forma inmediata.

Esta verificación rigurosa se realiza durante el proceso de check-in o en la entrega de equipaje, antes de que el pasajero llegue a los filtros de seguridad.

Las compañías aéreas imponen estas restricciones debido a que se exponen a graves sanciones económicas internacionales si transportan a un pasajero con documentación inválida.

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Además, las terminales como el Aeropuerto El Dorado de Bogotá o el José María Córdova de Medellín han automatizado gran parte de sus procesos con tecnologías como el Biomig, sistema que bloquea el acceso automáticamente si el pasaporte no está vigente.

Así puedes agendar tu cita para solicitar el pasaporte /Fotos: Getty Images y captura de pantalla Cancillería

¿Qué países permiten viajar sin pasaporte a los colombianos?

A pesar de las estrictas restricciones globales, existen excepciones fundamentadas en acuerdos internacionales y regionales. Los ciudadanos colombianos pueden viajar sin pasaporte utilizando únicamente la cédula de ciudadanía digital o física hacia los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur. Entre estos destinos autorizados se encuentran:



Ecuador

Perú

Bolivia

Argentina

Brasil

Chile

Uruguay

Paraguay

Es fundamental aclarar que esta excepción no aplica para la mayoría de los destinos internacionales. Para viajar a Norteamérica, Europa, Asia o cualquier país fuera de estos convenios sudamericanos, presentar un pasaporte vigente y en perfecto estado sigue siendo un requisito estrictamente obligatorio e insustituible.

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Requisitos y recomendaciones para evitar la cancelación del viaje

Para evitar contratiempos de última hora y garantizar una salida o ingreso exitoso al territorio nacional, las autoridades de Migración Colombia recomiendan revisar la documentación al menos tres meses antes de la fecha del vuelo.

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Los principales documentos que revisan las autoridades antes de un viaje son:



Vigencia mínima del pasaporte: Múltiples países de la Unión Europea y Estados Unidos exigen que el documento tenga una validez restante de al menos 3 o 6 meses desde el día de llegada. Visados y permisos: Verificar si el destino solicita visas físicas o formularios electrónicos previos (como el ESTA o el ETIAS). Formularios migratorios obligatorios: Completar el prerregistro obligatorio Check-Mig de Colombia, tanto para salir como para ingresar al país.



Si tu documento está próximo a expirar, debes agendar una cita prioritaria en las gobernaciones departamentales o en las sedes de la Cancillería en Bogotá para renovar el pasaporte antes de presentarte en el aeropuerto.