La condición para que tu empresa no te quite el 'día de la familia' si ya trabajas 42 horas

Este beneficio, que nació con la aprobación de la Ley 1857 de 2017, establecía que los empleadores tenían la obligación de otorgar dos días libres al año (uno por cada semestre) para que los integrantes de su nómina pudieran compartir tiempo de calidad con sus seres queridos.

Sin embargo, el panorama laboral ha dado un giro importante este 2026 que podría afectar directamente este descanso.

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A partir del pasado miércoles 15 de julio de 2026, se completó la implementación total de la norma que ajusta la jornada de trabajo en Colombia, pasando de un tope anterior hasta llegar a las 42 horas semanales.



Este ajuste no solo implica trabajar menos horas a la semana, sino que trae consigo una letra pequeña sobre otros beneficios que tenías asegurados.

¿Cómo se puede mantener el día de la familia en las empresas actualmente?

Aquí es donde entra la "condición" clave: la continuidad de este beneficio ahora depende de la libre elección de cada empresa o compañía.

Al ya no ser una imposición legal, cada empleador tiene la facultad de decidir si mantiene el día de la familia como un beneficio extralegal o si deja de garantizarlo definitivamente a sus trabajadores.

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Existen varias razones y mecanismos para que este espacio se conserve:

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Acuerdos mutuos: La dinámica de empleo y la jornada deben ser acordadas entre el empleador y sus empleados para dar cumplimiento a la normativa, y en ese espacio de diálogo se puede definir la permanencia del día de la familia.

La dinámica de empleo y la jornada deben ser acordadas entre el empleador y sus empleados para dar cumplimiento a la normativa, y en ese espacio de diálogo se puede definir la permanencia del día de la familia. Gestión con Cajas de Compensación: Si una empresa decide preservar este entorno laboral, puede coordinar con las cajas de compensación para organizar las actividades correspondientes a este día.

Si una empresa decide preservar este entorno laboral, puede coordinar con las cajas de compensación para organizar las actividades correspondientes a este día. Estrategia de eficiencia: Más allá de ser un simple descanso, muchas empresas entienden este beneficio como una herramienta para mejorar la productividad laboral y mantener un equilibrio óptimo con las obligaciones familiares del trabajador.

De hecho, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo Jassir, ha destacado que el día de la familia ha probado ser eficiente.

Según el funcionario, este descanso no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que aumenta la productividad al mejorar el balance entre el tiempo destinado al trabajo y el tiempo para la familia.

Por tanto, aunque la ley ya no obligue a tu jefe a dártelo, la decisión final está en sus manos y en la visión que tenga sobre la eficiencia de su equipo.

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¿Por qué desaparece la obligación del día de la familia en Colombia?

La razón principal por la que muchas empresas ya no están obligadas a darte este día libre se encuentra en la Ley 2101 de 2021.

Esta legislación, que fue la que ordenó la reducción gradual de la jornada de trabajo, incluyó un artículo que cambia las condiciones de otros beneficios laborales a medida que se alcanzara la meta de las 42 horas.

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Específicamente, el artículo 6 de dicha ley indica que, una vez terminado el tiempo de implementación gradual, regirá una exoneración para los empleadores respecto a la obligación de otorgar la jornada semestral para la familia.

Como este plazo venció el 15 de julio de 2026, la obligatoriedad legal que existía desde 2017 ha desaparecido de forma oficial para aquellas compañías que ya operan bajo el nuevo horario reducido.

Esto ha generado dudas y preocupación entre muchos empleados, especialmente en el sector privado, quienes ven en este día un espacio fundamental para el equilibrio personal.

No obstante, la desaparición de la obligación no significa necesariamente que el beneficio deba morir en todas las organizaciones.

