Jornada laboral baja a 42 horas, pero no para todos; conoce quiénes quedan por fuera

Si eres trabajador en Colombia, presta mucha atención porque tu rutina está a punto de transformarse. Este miércoles 15 de julio de 2026 se completa un proceso que comenzó a gestarse hace cinco años: la reducción definitiva de la jornada laboral semanal a 42 horas.

Esta medida, establecida por la Ley 2101 de 2021, busca un equilibrio más sano entre tu vida profesional y personal, dándote más espacio para el descanso, el ocio y el tiempo de calidad con tu familia.

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Es normal que tengas dudas sobre cómo se implementará este cambio o si verás menos dinero en tu cuenta a fin de mes. Por eso, aquí te explicamos todos los detalles para que no te dejes confundir.



¿A quiénes aplica la reducción de la jornada laboral a 42 horas?

La ley es muy clara sobre su alcance. Si eres un trabajador formal, lo más probable es que este beneficio te cubra. Específicamente, la medida aplica para:

Empleados del sector privado: No importa si trabajas en una microempresa o en una gran multinacional, ni la actividad económica que realice la compañía.

No importa si trabajas en una microempresa o en una gran multinacional, ni la actividad económica que realice la compañía. Trabajadores de empresas del Estado con contrato de trabajo: Si tu vínculo laboral se rige por el Código Sustantivo del Trabajo, también tienes derecho a esta reducción.

Es fundamental que sepas que esta ley no elimina tus derechos adquiridos ni permite que te bajen el salario. Aunque trabajes menos horas a la semana, tu remuneración mensual debe mantenerse intacta.

¿Qué trabajadores NO tienen derecho a la reducción de la jornada en Colombia?

A pesar de ser una norma de amplio alcance, existen excepciones importantes que debes conocer para saber si tu contrato entra en el nuevo esquema. No se verán beneficiados por esta reducción:

Servidores públicos: Aquellos funcionarios estatales que cuentan con sus propios estatutos especiales de carrera.

Aquellos funcionarios estatales que cuentan con sus propios estatutos especiales de carrera. Contratistas: Personas vinculadas bajo la modalidad de prestación de servicios, ya que no se consideran trabajadores dependientes bajo el Código Sustantivo del Trabajo.

Personas vinculadas bajo la modalidad de prestación de servicios, ya que no se consideran trabajadores dependientes bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Cargos de alta confianza: Quienes desempeñan labores directivas o de alta confianza dentro de una organización.

Si sientes que este cambio es repentino, recuerda que ha sido un proceso de cuatro años. La jornada laboral en Colombia era de 48 horas semanales y empezó a bajar de la siguiente manera:

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En julio de 2023 bajó a 47 horas.

En 2024 se redujo a 46 horas.

En 2025 pasó a 44 horas.

Finalmente, este 15 de julio de 2026, llegamos a la meta de 42 horas semanales.

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¿Cómo se distribuirán las horas y qué pasa con los recargos?

La ley permite que las 42 horas se distribuyan, de común acuerdo entre tú y tu empleador, en 5 o 6 días a la semana. Lo único innegociable es que siempre se debe garantizar tu día de descanso.

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Un punto clave para tu bolsillo es el cálculo de las horas extras y recargos nocturnos, dominicales o festivos. Como ahora la intensidad horaria es menor (42 horas en lugar de 44 o 48), los empleadores deben recalcular el valor de tu hora ordinaria de trabajo.

Al dividir tu mismo salario entre menos horas, el valor de cada hora aumenta, lo que significa que tus horas extras y recargos también serán un poco más altos.

¿Los menores de edad pueden trabajar?

La normativa también contempla situaciones específicas. Por ejemplo, si el Gobierno determina que una labor es especialmente insalubre o peligrosa, puede ordenar reducciones adicionales de la jornada basándose en dictámenes técnicos.

En cuanto a los menores de edad con permiso para trabajar, existen límites más estrictos: